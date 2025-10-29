október 29., szerda

Mezei futás

1 órája

Sztárparádé Sötétvölgyben: a legjobb hazai hosszútávfutók állnak rajthoz

Címkék#Vindics-Tóth Lili Anna#mezeifutó#Sötétvölgyben#Szemerei Levente

Teol.hu

Mezeifutó versenyt rendeznek vasárnap Sötétvölgyben. A szervező Szekszárdi Sportközpont Nkft. többek között a tehetségeknek, az amatőr és szenior versenyzőknek, valamint az igazolt versenyzőknek bonyolít le futamokat. 

Szemerei Levente Szlovéniában félmaratont nyert
Szemerei Levente Szlovéniában félmaratont nyert
Fotó: Fotó: TEOL

A felnőtt női és férfi igazolt futók a Gergely Zoltán Emlékversenyen vesznek részt. A kaposvári születésű maratonfutó három éves korában került Dombóvárra, ahol később Fazekas Gáspár edző irányításával kezdett el atletizálni. A 42 kilométeres távon legjobb idejét egy 1992-es luxemburgi versenyen érte el (2:14:52 ó). A sportoló tragikusan fiatalon 2012-ben, 44 éves korában hunyt el. 
A felnőttek mezőnyében igazi sztárparádét láthatnak az érdeklődők. A nőknél fut majd Vindics-Tóth Lili Anna, aki a frankfurti maratonon 2:28:15-ös idővel mutatkozott be. A férfiaknál óriási hármas csatára van kilátás, hiszen a legjobb hosszútávfutók állnak rajthoz. Szemerei Levente mellett Palkovics István, és a tokiói olimpikon Szögi István is indul. Az igazolt atlétáknak a nevezés már lezárult, háromszáz indulót várnak a szervezők. 

 

 

