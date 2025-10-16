Több mint négyszáz diák futott a városi sporttelepen (képgalériával)

Délelőtt a városkörnyéki, délután pedig a mezei futó városi diákolimpia erőpróbáját rendezték meg a szekszárdi sporttelepen. A délelőtti viadalt a Kilián György Zsolt vezette Szekszárd Városi DSB bonyolította le, a délutáni versenyt pedig a Radva Dóra irányította Szekszárd Városi DSE koordinálta.

A mezei futó városi diákolimpián minden korcsoportban szép számban indultak versenyzők

Fotó: Makovics Kornel

Scherer Tamás, a versenybíróság elnöke elmondta, a két sporteseményen mintegy ötszáz általános iskolás mérette meg magát. A városin mind a hat szekszárdi alapfokú oktatási intézmény sportolói megjelentek. Számos más sportágban kiemelkedő fiatal is indult képviselte magát és iskoláját. Hozzátette: azért ősszel rendezik a versenyt, mert tavasszal a sűrű program miatt nem férne be a versenynaptárba. Bárki indulhat a városi mezein, a diákok és a testnevelők számára is jó erőfelmérő. Ilyenkor eldől, hogy ki a legjobb futó a korcsoportjában, milyen erősségű csapatot lehet összeállítani. A viadal megmutatta az iskolán belüli erőviszonyokat, a pedagógusok az időeredmények alapján tudnak válogatni. Korszerű chipes időmérés mellett jó színvonalú versenyeket láthattak az érdeklődők. Az infrastrukturális hátteret a Szekszárdi UFC biztosította a versenyzők számára.

Szekszárd mezei futó városi diákolimpia

Eredmények, lányok, I. korcsoport (800 m): Hepp Adél (PTE Gyakorlóiskola), 2. Tellár Alma (Gyakorló), 3. Ozner Anna (Szekszárdi Baka István Általános Iskola). Csapat: 1. Gyakorló. II. kcs. (1000 m): 1. Szentes Luca (Gyakorló), 2. Vas Krisztina (Gyakorló), 3. Sárkány Mira (Gyakorló). Csapat: 1. Gyakorló. III. kcs. (1500 m): 1. Kiss Csenge Bori (Gyakorló), 2. Kimár Enikő (Baka) 3. Fodor Anna (Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola). Csapat: 1. Gyakorló. IV. kcs. (2000 m): 1. Farkas-Ladányi Laura (Baka), 2. Beke Mira (Gyakorló), 3. Nemes Kata (Baka). Csapat: 1. Baka.

Fiúk, I. kcs. (800 m): 1. Görbe Miklós (Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) 2. Schwarcz Atád (Szekszárdi Garay János Általános Iskola), 3. Szőke Benedek (Babits). Csapat: 1. Babits. II. kcs. (1500 m): 1. Darvas Botond (Gyakorló), 2. Molnos Dániel (Gyakorló), 3. Major Dániel (Gyakorló). Csapat: 1. Gyakorló. III. kcs. (2000 m): 1. Horváth Dávid (Garay), 2. Matók Benedek (Gyakorló), 3. Máté Ádám (Baka). Csapat: 1. Gyakorló. IV. kcs. (2500 m): 1. Kelemen Zsombor (Baka), 2. Sallai Soma (Garay), 3. Péter Gergő (Gyakorló). Csapat: 1. Baka.

A verseny részletes eredménysorát itt találja.