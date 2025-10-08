október 8., szerda

Gyász

29 perce

Bognár Györgyöt megdöbbentette Mezey György halálhíre (videó)

Címkék#Bognár György#Paksi FC#mezey györgy#gyász

Klubcsapatnál és a válogatottnál is volt Bognár György edzője, aki később a szakmai stábjában is helyet kapott. A Paksi FC vezetőedzője emlékezik vissza az elhunyt Mezey Györgyre.

A magyar labdarúgás legendás edzőjéről szóló könyv májusi bemutatóján Mezey György kijelentette, egykori játékosa, Bognár György megérett a szövetségi kapitányi posztra. A Paksi FC-t irányító 63 esztendős szakember az eseményen elmondta, kijárta a Mezey-iskolát, aktuális csapatában néha mutatkozott az a kamikaze játék, ami az 1985-ös válogatottat is jellemezte. Hozzátette: „a szakma 75-80 százalékát Gyuri bácsitól tanultam”.

mezey györgy bognár györgy
Forrás: Perje Sándor

Ha valaki, akkor Bognár György jól ismerte az október 8-án elhunyt korábbi szövetségi kapitányt, hiszen – mint arra a Paksi FC honlapján visszaemlékezett – amikor felkerült 18 évesen az MTK-hoz, ő volt a fővárosi kék-fehérek edzője, majd a nemzeti csapatnál is trenírozta őt Mezey György, a BVSC-nél pedig előbb edző-játékos-, később munkakapcsolat volt köztük.

Megdöbbentette Mezey György halálhíre

„Mindenre emlékszem, ami kettőnkkel kapcsolatos. Tőle tanultam a legtöbbet a futballban, olyanokat mint, hogy a labdarúgáshoz nagyban hozzátartozik a pedagógia, a szervezettség, a koncepció, a következetesség – fogalmazott Bognár György, akit megdöbbentett a mesteredző halálhíre. – Találkoztam vele két és fél, három hónapja, és a beszélgetésünk során egyáltalán nem érzékeltem, hogy egy ilyen tragédia hamarosan bekövetkezik. Isten nyugosztalja Gyuri bácsit!”

Mezey György 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született, 1983 és 1986 között, valamint rövid ideig 1988-ban a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt. Vele jutott ki utoljára világbajnokságra a nemzeti csapat (1986). Az edzőképzés egyik vezető alakja, 1999 és 2000, valamint 2005 és 2006 között a Magyar Labdarúgó-szövetség alelnökeként tevékenykedett, edzőként dolgozott Kuvaitban és Finnországban, itthon az MTK-val, a Budapest Honvéddel és a Videotonnal magyar bajnoki címet szerzett.

