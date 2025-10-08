Gyászol a sportvilág: elhunyt Mezey György, aki utoljára juttatta ki a válogatottat vb-re

Mezey György 1982-ben kapott mesteredzői elismerést, majd 1986-ban kijutott a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságra, a nemzeti csapat azóta sem járt a világeseményen.

Mezey György 1982-ben, mindössze 41 évesen kapott mesteredzői elismerést. Fotó: Fotó: TEOL

A szakember – aki számos magyar klubot is irányított edzői pályafutása során – az MLSZ-től 2020-ban Életműdíjat kapott.

1983-ban átvette válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is. 1985 végén diadalmaskodott a londoni World Soccer Év edzője választásán.

A mexikói világbajnokságon aztán gyengén szerepelt a gárda, ezt követően külföldre szerződött. Irányította a magyar edzőképzést, szakkönyveket írt, publikált. 2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán tüntette ki Életműdíjjal az MLSZ. Idén júniusban „Mezey” címmel könyv jelent meg az életéről.

Mezey György a Kispest-Honvéddal az első idényében bajnoki címet nyert

„Az MLSZ edzőbizottságában 1996 és 2011 között a főnököm volt – mondta Teszler Vendel szekszárdi futballedző. – Nagyon alapos ember volt, mindent előre megtervezett. Az edzőképzésben is fegyelmet tartott, a szakmai – instruktori – képzéseken nem lehetett késni. Felkészült szakember volt, dolgozott a nemzetközi (FIFA), illetve az európai (UEFA) szövetség felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként a nagy tornákról szakmai jelentéseket készített, amit a munkatársaival is megosztott. A futball központi kérdés volt az életében. Alaposságára jellemző volt, hogy amikor 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt, személyesen jött el a Szekszárdi Dózsa tréningjére, hogy Márkus László és Dienes Pál edzésmunkáját testközelből figyelje.”

Teszler Vendel hozzátette: Mezey az 1986-os mexikói kudarcról sokáig nem beszélt. A tavasszal adott utolsó nyilvános nagy interjújában felidézte az ott történteket. Both József Villányban tartott 80. születésnapi összejövetelén arról beszélt a vb kapcsán, hogy morális züllés jeleit mutatta a válogatott. Amikor áprilisban összehívta a csapatot, a labdarúgók katasztrofális fizikai állapotban voltak. A világ egyik legjobb együttesének tartott magyar válogatott játékosai nem tudták feldolgozni, hogy a Szovjetunió elleni első csoportmeccsen az első percekben két gólt kaptak.