1 órája
Felfüggesztették Miklós Melinda játékjogát, közleményben reagált a sportoló
A bajnoki mérkőzéseken nem léphetett pályára a DVTK szekszárdi nevelésű játékosa. Miklós Melinda most közösségi oldalán reagált a történésekre.
Habár a DVTK Huntherm két Euroliga-selejtezős mérkőzésén pályára lépett, a Cegléd és a Vasas Akadémia elleni bajnoki mérkőzésen hiába keresték a szurkolók Miklós Melinda nevét a jegyzőkönyvben. A miskolci klub is csak annyit közölt, hogy „eltiltás miatt volt kénytelen kihagyni a találkozót”, a 22 éves válogatott sportoló most közösségi oldalán közleményben reagált a történésekre, amit változtatás nélkül közlünk.
Kedves DVTK-család!
Bízom benne, hogy az elmúlt évben annyira megismerhettetek, hogy tudjátok: soha nem hagynám cserben a csapatomat – legyen az a Diósgyőr vagy a Magyar Válogatott. Most azonban úgy érzem, kötelességem megszólalni, mivel felelőséggel tartozom a csapattársaim, klubom minden dolgozója, a szponzorok és a szurkolóink felé!
15 éves korom óta mindig a válogatott rendelkezésére álltam, hiszen a nemzeti csapat számomra szívügy. Éppen ezért különösen rosszul érint a kialakult helyzet. Nem szeretnék részletekbe menni, kérem ezt mindenki tartsa tiszteletben.
A szakmailag nem teljesen tisztázott körülmények mellett a családi helyzetem miatt egyéni elbírálási kérelmet nyújtottam be a nyári Universiade program kapcsán. Erre azonban választ nem kaptam, egészen addig, amíg egy héttel a szezon kezdés előtt klubom arról nem értesült, hogy 10 napra felfüggesztették a játékjogomat.
Érdekesség – és egyben szerencse –, hogy ez a döntés nem érinti az Euroliga-szereplésemet, így továbbra is büszkén képviselhetem a DVTK-t és Magyarországot a legerősebb európai sorozatban és a csapat rendelkezésére állhattam mindkét Euroliga selejtező mérkőzésén.
Már csak ezt a hetet kell kibírnom és ismét „minden hétvégén harcolhatok a címerért!”
Tisztelettel,
Miklós Melinda
Hajrá DVTK!
Hajrá Magyarország
A Diósgyőr október 9-én a Fenerbahcét fogadja az Euroliga csoportkörének nyitófordulójában, három nappal később pedig a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát fogadja az NB I-ben – vélhetően immár Miklós Melindával a keretében.