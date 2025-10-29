október 29., szerda

Mol Magyar Kupa

1 órája

Nagyot küzdött a Majos, el is tüntette az osztálykülönbséget

A legjobb 16 közé jutás volt a tét. A Mol Magyar Kupa negyedik fordulójában a Majosi SE hazai pályán fogadta az NB II-es Videotont.

Balázs László

A Mol Magyar Kupa legjobb 32 csapata között találkozott egymással a Majosi SE és a Videoton FC. 

A Videoton jutott tovább a Mol Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé
A Videoton jutott tovább a Mol Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé 
Csapkodó játékkal indult a kupacsata. Az első izgalmas momentumra a 10. percig kellett várni: Kocsis Bence és Sági összefejelt, a vendégek játékosa kapott egy Chiellini-turbánt, majd le is kellett cserélni. Nem volt látványos a találkozó, mindkét együttes a biztonságra helyezte a fő hangsúlyt. Folyamatos játék nem alakult ki, rengeteg taktikai szabálytalanság tördelte a meccsmenetet. Varga Balázs alakulata labdavesztés után azonnal visszatámadt, így a vendégeknek az is gondot okozott, hogy eljuttassák a támadó harmadba a labdát. Pedig a fehérváriak a szél támogatását is élvezték, a védelem mögé belőtt labdák azonban pontatlanok voltak. A Vidi passzjátéka sem volt tűpontos, a látogatók erejéből néhány veszélyes beívelésre futotta. Igazán komoly helyzet nélkül hozta le az első 45 percet a két csapat. 

A Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjének sorsolását csütörtök este tartják 

A szünet után egy gyors hazai átmenetet követően nagyot kellett védenie Nagy Gergelynek: Hatvani átadása után a bal összekötőben Ángyán kapta a labdát, éles szögből eleresztett lövését kiütötte a vendégek kapusa. Az 52. percben a semmiből szerzett vezetést a vendéggárda: a csereként beálló Bobál Gergely bal oldali lövésszerű beadása becsapta Vukmant, a labda a kapu bal felső sarokba vágódott. A Videoton megérkezett a meccsbe, Bedi bal lábas löketét a hazaiak kapusa kikapta a jobb alsó sarokból. 

A Majos ment előre az egyenlítésért, legközelebb a gólhoz a 81. percben járt: Hatvani lövése azonban a kapufáról kifelé pattant. Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadtak a zöld-fehérek, a csapatkapitány Dávid Zoltán a kapu torkából nem tudta kapuba kotorni a labdát. Majd a hosszabbításban a csereként beszálló Csepregi lehetett volna a hős, nagy helyzetben azonban nem találta el jól a labdát. 

A Videoton teljesítményével nem igazolta „nagy csapat” mivoltát, ennél sokkal több kell Spandleréktól, ha jó eredményt szeretnének elérni a Vasas elleni hétfői bajnoki rangadón.  

Mol Magyar Kupa, 4. forduló

Planet Home Majosi SE–Videoton FC Fehérvár 0–1 (0–0)
Bonyhád-Majos, 700 néző, v.: Fehérvári (Pavlovics, Csákó)
Majos: Vukman– Szabó D. (Pál M., 80.), Dávid, Sági– Kovács L., Hatvani, Husvéth, Stampfel (Kajári, a szünetben)– Ángyán (Fekete M., 69.)– Tóth M. (Csepregi, 80.), Keresztes Z. (Marosi, 69.). Vezetőedző: Varga Balázs
Videoton: Nagy G.– Kocsis G., Papp M., Spandler– Kovács K. (Bobál G., a szünetben), Tiefenbach (Árva, 90.), Ominger, Bedi– Kocsis B. (Kálnoki-Kis, 12.), Dékei (Tóth L., a szünetben), Németh D. (Kecskés M., 73.). Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Bobál G. (52.) 

A legjobb 16 közé tehát a Videoton FC Fehérvár jutott. S hogy ki lesz az ellenfele, az a csütörtöki sorsoláson derül ki, amit az M4Sport élőben közvetít.

 

