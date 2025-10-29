Nagyot küzdött a Majos, el is tüntette az osztálykülönbséget

A Mol Magyar Kupa legjobb 32 csapata között találkozott egymással a Majosi SE és a Videoton FC.

A Videoton jutott tovább a Mol Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé

Fotó: Fotó: TEOL

Csapkodó játékkal indult a kupacsata. Az első izgalmas momentumra a 10. percig kellett várni: Kocsis Bence és Sági összefejelt, a vendégek játékosa kapott egy Chiellini-turbánt, majd le is kellett cserélni. Nem volt látványos a találkozó, mindkét együttes a biztonságra helyezte a fő hangsúlyt. Folyamatos játék nem alakult ki, rengeteg taktikai szabálytalanság tördelte a meccsmenetet. Varga Balázs alakulata labdavesztés után azonnal visszatámadt, így a vendégeknek az is gondot okozott, hogy eljuttassák a támadó harmadba a labdát. Pedig a fehérváriak a szél támogatását is élvezték, a védelem mögé belőtt labdák azonban pontatlanok voltak. A Vidi passzjátéka sem volt tűpontos, a látogatók erejéből néhány veszélyes beívelésre futotta. Igazán komoly helyzet nélkül hozta le az első 45 percet a két csapat.

A szünet után egy gyors hazai átmenetet követően nagyot kellett védenie Nagy Gergelynek: Hatvani átadása után a bal összekötőben Ángyán kapta a labdát, éles szögből eleresztett lövését kiütötte a vendégek kapusa. Az 52. percben a semmiből szerzett vezetést a vendéggárda: a csereként beálló Bobál Gergely bal oldali lövésszerű beadása becsapta Vukmant, a labda a kapu bal felső sarokba vágódott. A Videoton megérkezett a meccsbe, Bedi bal lábas löketét a hazaiak kapusa kikapta a jobb alsó sarokból.

A Majos ment előre az egyenlítésért, legközelebb a gólhoz a 81. percben járt: Hatvani lövése azonban a kapufáról kifelé pattant. Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadtak a zöld-fehérek, a csapatkapitány Dávid Zoltán a kapu torkából nem tudta kapuba kotorni a labdát. Majd a hosszabbításban a csereként beszálló Csepregi lehetett volna a hős, nagy helyzetben azonban nem találta el jól a labdát.