1 órája
Legendás ellenfél ellen vívja meg újabb kupacsatáját a Majos
Izgalmas párosításokkal teli forduló jön. A Mol Magyar Kupa negyedik fordulójában a legjobb 16 közé jutásért lépnek pályára a csapatok.
Már csak 32 csapat áll a sorozatban, a Mol Magyar Kupa szerdai játéknapján a Majosi SE és a címvédő Paksi FC számára a tét a nyolcaddöntőbe jutás.
Furcsa hétvégi bajnoki forduló után jön a sorozat negyedik fordulója, ahol a cél már a legjobb tizenhat közé jutás. Egymást érték a meglepetések a bajnoki meccseken, sem az NB I-, sem az NB II, sem az NB III északkeleti éllovasa nem tudott nyerni (kettő közülük kikapott), ami jó kis előjel a kupafordulóra nézve. A címvédő Paksi FC sem a legjobb hangulatban várja a martfűi utazást, három meccse nyeretlen, a hétvégén pedig kikapott Diósgyőrben. A Martfű ezzel szemben idegenben tudott nyerni, ráadásul egy dobogóra vágyó csapat, a Dabas otthonában.
A Majosi SE a magyar futball egyik zászlóshajója, a Merkantil Bank Liga nyolcadik helyén álló Videoton FC Fehérvár ellen próbálja meg kiharcolni a továbbjutást.
A Mol Magyar Kupa legutóbbi két kiírását a Paksi FC nyerte meg
„A klub, a csapat és a játékosok életében is történelmi pillanat lesz a szerdai találkozó – mondta Varga Balázs, a Majosi SE edzője. – A Majos még soha nem járt a 32 között, tavaly sem szerepeltünk rosszul, idén pedig előrébb léptünk. A legfontosabb, hogy mindenki élvezze ki a pillanatot, hogy egy ilyen veretes múlttal rendelkező erős ellenfél jön szembe velünk. Az osztálykülönbséget és a játékosok egyéni kvalitásait nem lehet eltüntetni. A piros-kékek több mérkőzését elemeztük, minden szituációra próbálunk felkészülni, mindent meg fogunk tenni a jó eredmény eléréséért.”
A Majos jó formában várja a kupacsatát, ugyanakkor nehézségekkel kell szembenézni a szakvezetőnek.
„Vannak sérültek és betegek a csapatunkban, akik hétvégén nem játszottak, remélhetőleg szerdán már fittebbek lesznek – tette hozzá az edző. – Az utolsó két bajnoki meccsünket magabiztosan nyertük, nem fogunk csak védekezni a Videoton ellen. Nagyon fontosnak tartom és csapatom tartását, mentális erejét dicséri, hogy az elmúlt két-három hétben egy meccsen belül a nehezebb időszakban is bírtuk a nyomást. Amikor nem ment úgy a játék, akkor is tudtunk gólt szerezni. Ez nem mindig volt így.”
Százezres városok és egy alig ezres település – a Majos újabb meglepetést okozna a kupában
Varga Balázs arról is beszélt, hogy 2013-ban együtt végezte el az A-licences edzői tanfolyamot a fehérváriak edzőjével, Boér Gáborral. Ismeri az edzői filozófiáját, ugyanakkor az NB II-ben túl nagy nyomás van edzőkön, azonnal eredményt várnak tőlük. A Vidi nem kezdte jól a pontvadászatot, most kezdenek kiegyenesedni, de a rendkívüli eredménykényszer miatt nincs elég idő felkészíteni a csapatot.
A továbbjutás valamennyi párosításnál egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd – ha szükséges –, tizenegyespárbaj következik.
Az M4 Sport szerdán a Vasas–Mezőörs (17.15 óra) és a Ferencváros–Békéscsaba (20.00), míg csütörtökön a Debrecen–Budapest Honvéd (20.00) összecsapást közvetíti élőben. A nyolcaddöntő párosításának sorsolása közvetlenül utóbbi találkozó után lesz az M4 Sport stúdiójában.