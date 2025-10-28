Legendás ellenfél ellen vívja meg újabb kupacsatáját a Majos

Már csak 32 csapat áll a sorozatban, a Mol Magyar Kupa szerdai játéknapján a Majosi SE és a címvédő Paksi FC számára a tét a nyolcaddöntőbe jutás.

A Mol Magyar Kupa legjobb 32 csapata között várhatja a Videotont a Varga Balázs irányította Majos

Fotó: Mate Reka foto

Furcsa hétvégi bajnoki forduló után jön a sorozat negyedik fordulója, ahol a cél már a legjobb tizenhat közé jutás. Egymást érték a meglepetések a bajnoki meccseken, sem az NB I-, sem az NB II, sem az NB III északkeleti éllovasa nem tudott nyerni (kettő közülük kikapott), ami jó kis előjel a kupafordulóra nézve. A címvédő Paksi FC sem a legjobb hangulatban várja a martfűi utazást, három meccse nyeretlen, a hétvégén pedig kikapott Diósgyőrben. A Martfű ezzel szemben idegenben tudott nyerni, ráadásul egy dobogóra vágyó csapat, a Dabas otthonában.

A Majosi SE a magyar futball egyik zászlóshajója, a Merkantil Bank Liga nyolcadik helyén álló Videoton FC Fehérvár ellen próbálja meg kiharcolni a továbbjutást.

A Mol Magyar Kupa legutóbbi két kiírását a Paksi FC nyerte meg

„A klub, a csapat és a játékosok életében is történelmi pillanat lesz a szerdai találkozó – mondta Varga Balázs, a Majosi SE edzője. – A Majos még soha nem járt a 32 között, tavaly sem szerepeltünk rosszul, idén pedig előrébb léptünk. A legfontosabb, hogy mindenki élvezze ki a pillanatot, hogy egy ilyen veretes múlttal rendelkező erős ellenfél jön szembe velünk. Az osztálykülönbséget és a játékosok egyéni kvalitásait nem lehet eltüntetni. A piros-kékek több mérkőzését elemeztük, minden szituációra próbálunk felkészülni, mindent meg fogunk tenni a jó eredmény eléréséért.”

A Majos jó formában várja a kupacsatát, ugyanakkor nehézségekkel kell szembenézni a szakvezetőnek.

„Vannak sérültek és betegek a csapatunkban, akik hétvégén nem játszottak, remélhetőleg szerdán már fittebbek lesznek – tette hozzá az edző. – Az utolsó két bajnoki meccsünket magabiztosan nyertük, nem fogunk csak védekezni a Videoton ellen. Nagyon fontosnak tartom és csapatom tartását, mentális erejét dicséri, hogy az elmúlt két-három hétben egy meccsen belül a nehezebb időszakban is bírtuk a nyomást. Amikor nem ment úgy a játék, akkor is tudtunk gólt szerezni. Ez nem mindig volt így.”