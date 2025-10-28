október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

15°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mol Magyar Kupa

23 perce

Legendás ellenfél ellen vívja meg újabb kupacsatáját a Majos

Címkék#labdarúgás#Paksi FC#MOL Magyar Kupa#Majosi SE

Izgalmas párosításokkal teli forduló jön. A Mol Magyar Kupa negyedik fordulójában a legjobb 16 közé jutásért lépnek pályára a csapatok.

Teol.hu

Már csak 32 csapat áll a sorozatban, a Mol Magyar Kupa szerdai játéknapján a Majosi SE és a címvédő Paksi FC számára a tét a nyolcaddöntőbe jutás. 

A Mol Magyar Kupa legjobb 32 csapata között várhatja a Videotont a Varga Balázs irányította Majos
A Mol Magyar Kupa legjobb 32 csapata között várhatja a Videotont a Varga Balázs irányította Majos
Fotó: Mate Reka foto

Furcsa hétvégi bajnoki forduló után jön a sorozat negyedik fordulója, ahol a cél már a legjobb tizenhat közé jutás. Egymást érték a meglepetések a bajnoki meccseken, sem az NB I-, sem az NB II, sem az NB III északkeleti éllovasa nem tudott nyerni (kettő közülük kikapott), ami jó kis előjel a kupafordulóra nézve. A címvédő Paksi FC sem a legjobb hangulatban várja a martfűi utazást, három meccse nyeretlen, a hétvégén pedig kikapott Diósgyőrben. A Martfű ezzel szemben idegenben tudott nyerni, ráadásul egy dobogóra vágyó csapat, a Dabas otthonában. 
A Majosi SE a magyar futball egyik zászlóshajója, a Merkantil Bank Liga nyolcadik helyén álló Videoton FC Fehérvár ellen próbálja meg kiharcolni a továbbjutást.  

A Mol Magyar Kupa legutóbbi két kiírását a Paksi FC nyerte meg

„A klub, a csapat és a játékosok életében is történelmi pillanat lesz a szerdai találkozó – mondta Varga Balázs, a Majosi SE edzője. – A Majos még soha nem járt a 32 között, tavaly sem szerepeltünk rosszul, idén pedig előrébb léptünk. A legfontosabb, hogy mindenki élvezze ki a pillanatot, hogy egy ilyen veretes múlttal rendelkező erős ellenfél jön szembe velünk. Az osztálykülönbséget és a játékosok egyéni kvalitásait nem lehet eltüntetni. A piros-kékek több mérkőzését elemeztük, minden szituációra próbálunk felkészülni, mindent meg fogunk tenni a jó eredmény eléréséért.” 
A Majos jó formában várja a kupacsatát, ugyanakkor nehézségekkel kell szembenézni a szakvezetőnek. 
„Vannak sérültek és betegek a csapatunkban, akik hétvégén nem játszottak, remélhetőleg szerdán már fittebbek lesznek – tette hozzá az edző. – Az utolsó két bajnoki meccsünket magabiztosan nyertük, nem fogunk csak védekezni a Videoton ellen. Nagyon fontosnak tartom és csapatom tartását, mentális erejét dicséri, hogy az elmúlt két-három hétben egy meccsen belül a nehezebb időszakban is bírtuk a nyomást. Amikor nem ment úgy a játék, akkor is tudtunk gólt szerezni. Ez nem mindig volt így.” 

Varga Balázs arról is beszélt, hogy 2013-ban együtt végezte el az A-licences edzői tanfolyamot a fehérváriak edzőjével, Boér Gáborral. Ismeri az edzői filozófiáját, ugyanakkor az NB II-ben túl nagy nyomás van edzőkön, azonnal eredményt várnak tőlük. A Vidi nem kezdte jól a pontvadászatot, most kezdenek kiegyenesedni, de a rendkívüli eredménykényszer miatt nincs elég idő felkészíteni a csapatot. 
A továbbjutás valamennyi párosításnál egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd – ha szükséges –, tizenegyespárbaj következik.
Az M4 Sport szerdán a Vasas–Mezőörs (17.15 óra) és a Ferencváros–Békéscsaba (20.00), míg csütörtökön a Debrecen–Budapest Honvéd (20.00) összecsapást közvetíti élőben. A nyolcaddöntő párosításának sorsolása közvetlenül utóbbi találkozó után lesz az M4 Sport stúdiójában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu