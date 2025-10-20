Két és fél év után pontot szerzett a Dalmand a bajnokságban!

Hosszú negatív sorozatot szakított meg a Dalmandi SK a vármegyei III. osztály déli csoportjának hétvégi fordulójában azzal, hogy gól nélküli döntetlent játszott odahaza a Kaposszekcső-Csikóstőttős csapatával. A gárda legutóbb 2023. április 8-án, Felsőnánán szerzett pontot a bajnokságban (2–2), azóta zsinórban ötvenegy vereséget volt kénytelen elszenvednie. Hogy a dalmandi nyeretlenségi széria is megszakadjon (ez már hatvan bajnokit számlál), ahhoz a szezonbeli első gólját mindenképpen meg kell szereznie Botos Gábor együttesének.

Labdába tudott rúgni a Dalmand a csikóstőttősiek ellen, amely egy negatív sorozatát megszakította ezzel

Fotó: Mártonfai Dénes (archív)

A két veretlen csapat rangadója gyakorlatilag már a negyedik percben eldőlt, amikor a gerjeni kapust kiállította a játékvezető, a Szedres emberelőnyben behúzta a mérkőzést. A másik felsőházi meccsen a döbrököziek Sióagárdról vitték el a pontokat, a Decs pedig hetet vágott a szentgyörgyieknek. A Zomba–Gyönk mérkőzés elmaradt.

Szedresi SE–Gerjeni SE 3–0 (2–0)

Szedres, v.: Tóth S. (Deák Zs., Aros)

Gólszerző: Rikkers (7., 11-esből), Junkuncz (45+3.), Szabó T. (59.)

Kiállítva: Jankovics (4., Gerjen)

Dalmandi SK–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 0–0

Dalmand, v.: Szappanyos (Kiss J.)

Sióagárdi SE–Döbröközi KSE 2–3 (1–1)

Sióagárd, v.: Weitner (Papp Sz., Fazekas M.)

Gólszerző: Győrfi G. (30.), Sárközi M. (55.), illetve Varga R. (5.), Török A. (51.), Bakonyi (75.)

Decs LSE–Gyapa-Dunaszentgyörgy 7–0 (4–0)

Decs, v.: Csobot L. (Farkas T.)

Gólszerző: Dudás G. (22., 73., 84.), Sárközi R. (2., 31.), Kovács S. (41.), Ignácz Z. (79.)