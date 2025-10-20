43 perce
Két és fél év után pontot szerzett a Dalmand a bajnokságban!
Egyik negatív sorozatát megszakította a Dalmandi SK azzal, hogy gól nélküli döntetlent játszott a vármegyei III. osztály hétvégi fordulójában.
Hosszú negatív sorozatot szakított meg a Dalmandi SK a vármegyei III. osztály déli csoportjának hétvégi fordulójában azzal, hogy gól nélküli döntetlent játszott odahaza a Kaposszekcső-Csikóstőttős csapatával. A gárda legutóbb 2023. április 8-án, Felsőnánán szerzett pontot a bajnokságban (2–2), azóta zsinórban ötvenegy vereséget volt kénytelen elszenvednie. Hogy a dalmandi nyeretlenségi széria is megszakadjon (ez már hatvan bajnokit számlál), ahhoz a szezonbeli első gólját mindenképpen meg kell szereznie Botos Gábor együttesének.
A két veretlen csapat rangadója gyakorlatilag már a negyedik percben eldőlt, amikor a gerjeni kapust kiállította a játékvezető, a Szedres emberelőnyben behúzta a mérkőzést. A másik felsőházi meccsen a döbrököziek Sióagárdról vitték el a pontokat, a Decs pedig hetet vágott a szentgyörgyieknek. A Zomba–Gyönk mérkőzés elmaradt.
Vármegyei III. osztály, Dél, 7. forduló
Szedresi SE–Gerjeni SE 3–0 (2–0)
Szedres, v.: Tóth S. (Deák Zs., Aros)
Gólszerző: Rikkers (7., 11-esből), Junkuncz (45+3.), Szabó T. (59.)
Kiállítva: Jankovics (4., Gerjen)
Dalmandi SK–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 0–0
Dalmand, v.: Szappanyos (Kiss J.)
Sióagárdi SE–Döbröközi KSE 2–3 (1–1)
Sióagárd, v.: Weitner (Papp Sz., Fazekas M.)
Gólszerző: Győrfi G. (30.), Sárközi M. (55.), illetve Varga R. (5.), Török A. (51.), Bakonyi (75.)
Decs LSE–Gyapa-Dunaszentgyörgy 7–0 (4–0)
Decs, v.: Csobot L. (Farkas T.)
Gólszerző: Dudás G. (22., 73., 84.), Sárközi R. (2., 31.), Kovács S. (41.), Ignácz Z. (79.)