Négy paksi labdarúgó is átlagon felül teljesített a Debrecen elleni rangadón

A sportnapilap osztályzatai alapján négy négy paksi játékos is bekerült a labdarúgó NB I 10. fordulójának válogatottjába: a kapus Kovácsik Ádám mellett Kinyik Ákos, Vécsei Bálint és Hahn János is tagja a csapatnak.

Vécsei Bálint is bekerült a forduló legjobbjai közé

Az osztályzatok alapján Molnár Ádin lett a 10. forduló legjobb játékosa. Az MTK Budapest középpályása kulcsfontosságú szerepet játszott csapata győzelmében, két gólt szerzett és végig agilisan futballozott.

A 10. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

Kovácsik 7 (Paksi FC)– Tóth R. 6 (ETO FC), Kinyik 6 (Paksi FC), Vécsei 6 (Paksi FC), Kovács P. 7 (MTK)– Molnár Á. 8 (MTK), Bognár I. 7 (MTK), Bumba 7 (ETO FC)– Hahn 7 (Paksi FC), Bárány 7 (DVSC), Benbuali 7 (ETO FC).