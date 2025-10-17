Nem akármilyen levelet kapott a válogatott sprinter edzője

Máté Patrik, az AC Bonyhád sprintere első válogatott viadaláról két éremmel térhetett haza. Az U16-os korosztály kaposvári öt nemzet válogatott viadalán 100 méteres síkfutásban arany-, a 4x100-as váltóval bronzérmet nyert. Nyilván az eredmények közrejátszottak abban, hogy bonyhádiak reménységét meghívták a válogatott felkészítőjére.

„A Magyar Atlétikai Szövetség kiemelt feladatának tekinti a válogatott versenyzők soron következő világversenyekre való felkészítésének segítségét. Ennek egyik eleme a szakági keretek összetartásai és edzőtáborai, ahol felmérések, közös edzések és szakmai megbeszélések adnak többlet információt edzőnek és szakágvezetőnek a felkészüléssel kapcsolatban. Örömmel értesítelek, hogy tanítványod meghívást kapott a 2026-os válogatott keret felkészítését segítő összetartásra” – áll abban a levélben, amit Hornok Enikő edző kapott a szövetségtől.

Máté Patrik október 23-24-én vesz részt a Nyíregyházán rendezett összetartáson, ahova 18 versenyző kapott meghívást.