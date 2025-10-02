Nem mindennapi pózokban a szekszárdi lányok (videóval)

Követtük a trendet és adtunk egy kis plusz feladatot is a lányoknak a fotózás közben – írja a Tarr KSC Szekszárd videós Facebook-posztjában. A rövidfilmben az látható, hogy a csapattagok fényképezésekor nem akármilyen csoportfotók (is) készültek. A lányok lapot húztak, és úgy választották ki a beállítást, így az egyébként is szórakoztató fényképezkedés még inkább élménnyé vált, és még jobban összekovácsolta a társaságot.

Jó hangulatban telt a fotózás

Forrás: Facebook/Tarr KSC Szekszárd

A végeredmény, akár az egyéni, akár a két-, háromszereplős beállításokat nézzük, magukért beszélnek. A remek fotókat Somogyi Gábor készítette. A lányok közül sokan megosztották a képeket Facebook- és Instagram-oldalukon, de természetesen meg lehet ezeket nézni a csapat közösségi oldalán is.