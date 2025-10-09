A 65 éves decsi nagypapa ellopta a showt a Nemzeti Vágtán

Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyén, a 18. Nemzeti Vágta futamain több mint száz lovas indult. Közöttük a 65 éves Schvarzenbart Józseffel és fiával, Bálinttal.

Az idei Nemzeti Vágta második legidősebb lovasa a decsi Schvarzenbart József volt

Fotó: Fotó: TEOL

A decsi lovas tizenhatodszor, Bálint – Vácdukát képviselve – negyedszer állt rajthoz. József többek egybehangzó véleménye szerint ellopta a showt, hiszen a vágta második legidősebb lovasaként előfutamot nyert, a középdöntőben pedig csak sérülése hátráltatta abban, hogy bekerüljön a döntőbe.

„A szilvásváradi pálya kisebb és élesebb kanyarokkal tűzdelt, mint az őcsényi repülőtéren kialakított elővágta kör – mondta Schvarzenbart József. – A fiam sajnos bukott az előfutamban, így nagy volt a nyomás rajtam. Először az fogalmazódott meg bennem, hogy tisztességgel végig menjek a pályán. Majd amikor láttam, hogy Bálint rendben van, úgy voltam vele, a sárközi közösségért megcsinálom. A lovam is érezte, hogy nagy dolog készül, ezt ő értük tesszük. A bajból előnyt kovácsoltunk, így tudtam győzni a tizedik előfutamban.”

Apa és fia két évvel ezelőtt a vácdukai előválogatón döntőt futott. A két ló egymást segítette és vitte előre, végül Bálint lovának egy paraszthajszállal volt előrébb a feje.

A decsi lovas hozzátette: a középdöntőig eljutni is csodálatos érzés. Felváltva Őcsényt és Decset képviseli a nagykorúvá lett vágtán. Kuriózum, hogy az idei eseményen a Sárköz mind a hat települése megjelent. Nincs rivalizálás a települések között, büszkék arra, hogy tájegységüket képviselik a seregszemlén.

Nemzeti Vágta: a huszárságról új versenyszámmal emlékeztek meg

A lebonyolítással kapcsolatban Schvarzenbart József kiemelte, egy elővágtáról négy lovas juthat be a Nemzeti Vágtára. A 60 fős mezőnyből a 15 előfutam győztes és a legjobb második kvalifikál a középdöntőre. A fináléba pedig a legjobb négy jut be.

„Harmadik éve szervezzük a Sárköz Vágtát, a repülőtér környezete, adottságai kiválóan megfelelnek a lovas esemény lebonyolítására – jelentette ki Schvarzenbart József. – Idén is hatalmas siker volt, így 2026-ban kétnaposra bővítve május közepén, végén ismét lesz vágta Őcsényben. Már körvonalazódik, hogy milyen kísérő programokkal bonyolítjuk le a rendezvényt. A célunk nem változik, életre kelteni és modern tartalommal megtölteni a lovas hagyományokat, illetve fenntartani a Sárköz közösség-összekovácsoló erejét.”