Nemzeti Vágta: Őcsény és Decs középdöntőbe jutott, Tieger Endréék futam másodikok

Nagykorúvá vált a történelmi hangulatú Nemzeti Vágta. A lovasversenynek, amelyre a magyarság határokon átívelő, hagyományőrző fesztiváljaként tekintenek, idén is több Tolna vármegyei indulója volt. Köztük volt az ötszörös győztes Tieger Endre, aki Dombóvár város által támogatva a Szilvásváradi ménessel állt rajthoz a fogatvágta előfutamában.

A címvédő Tóbiás Zsuzsa új lovával, Licinio Gidran-47 Lucky Luke futamgyőztesként jutott a Nemzeti Vágta középfutamában

Fotó: Hajdu Krisztina / Forrás: Nemzeti Vágta

A négy és fél körös, 1120 méteres futam nem kezdődött könnyedén, csak sokadik próbálkozásra engedték el a mezőnyt. A dombóvári szekér jelentős lemaradásban volt a köncsögi, valamint Cseh Ákos hajtóval és Piszmán Zsolt segédhajtóval induló tengelici ménessel szemben, végül csak utóbbit tudta befogni, így nem szállhat harcba hatodik sikeréért Tieger Endre, ifjabb Tieger Endre kettős.

Nemzeti Vágta: két sárközi település is indult

A lovasverseny hivatalos oldala szerint a Nemzeti Vágta kategória előfutamaiban Decs és Őcsény is képviseltette magát. A decsi lovas, Tóbiás Zsuzsa hatéves herélt gidránjával, Licinio Gidran-47 Lucky Luke-kal rajt-cél győzelmet aratott, így a címvédő ott lesz a vasárnapi középfutamban. Az őcsényi Schwarzenbart József és a tízéves félvér kisbéri kanca, My Boy Libra látványos előzéseket bemutatva futam elsőként jutott tovább. A település a Kishuszár Vágtán is érdekelt volt, Szerencsés Szandra és hétéves Sárkány kancája futamában második lett.

A 14,1 millió forint összdíjazású lovasverseny döntőit vasárnap 14 órától rendezik a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. A versenyek a Mediaklikk oldalán élőben tekinthetők meg.