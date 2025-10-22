október 22., szerda

Előd névnap

Közleményt adott ki a klub

3 órája

Ököllel ütötték halántékon a kakasdi utánpótlás-játékost

Címkék#Kakasdi SE#ököllel ütötte#korosztályos bajnokság

Figyelemfelhívó közleményt adott ki a Kakasdi Sport Egyesület a korosztályos játékosát mérkőzés közben ért sportszerűtlen cselekedet után.

Munkatársunktól

Egy utánpótlás-mérkőzésen egyik játékosunkat ököllel ütöttek halántékon, miután a labda már játékban sem volt, amire a játékvezető egy sárga lapot volt csak képes felmutatni. Nyilván nem kell ecsetelni, hogy egy ilyen ütés milyen komoly egészségügyi károsodást tud okozni

– áll a Kakasdi SE közösségi oldalára kitett posztban.

Megkerestük ezzel kapcsolatban Bózsó Gábort, a kakasdiak felnőttcsapatának edzőjét. Hangsúlyozta, nem uszítás céljából született az írás – ezért az ellenfelet sem nevesítette –, hanem figyelemfelhívó jelleggel adták ki a közleményt. Mint mondja, arra szeretnék felhívni a csapatok figyelmét, hogy ilyen esetben igyekezzenek edzők a megfelelő eszközökkel rendet tenni. Mint azt a közleményben is írják, szeretnék, ha az utánpótlásmeccseken rend legyen, ebben pedig az egyesületi vezetőknek és edzőknek van a legnagyobb felelősségünk.

Bózsó Gábor kérdésünkre elmondta, fiatal játékosuk nem szenvedett sérülést. 

 

