Az olimpiai bajnok is mozgásra ösztönözte az általános iskolás diákokat (videóval és képgalériával)

A rendezvényen a helyi és környékbeli általános iskolákból közel háromszáz diák vett részt. Az őszi sportágválasztó fő célja, hogy a fiatalok minél szélesebb körben megismerhessék a különböző sportágakat és mozgásművészeti csoportokat, ebből adódóan kedvet kapjanak a rendszeres mozgáshoz és szabadidős tevékenységekhez.

Garay Előd (b) a vívók vezetője, Nagy Tímea és Böröcz Máté önkormányzati képviselő az őszi sportágválasztón

Fotó: Makovics Kornel

Kiss Albert, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. média-marketing referense elmondta, a program keretében az alsó tagozatos és 5-6. osztályos diákok többféle labdajátékkal ismerkedhettek, például a labdarúgással, kosárlabdával, kézilabdával és az asztalitenisszel. Utóbbi sportágat a Yorgos SE és a Szekszárdi Asztalitenisz Club is bemutatta a diákoknak.

Szintén részt vett a bemutatón a Szekszárdi Kajak-kenu SE, és a röplabdát népszerűsítő Vitál Sport és Szabadidő Egyesület. A küzdősportok kedvelői is találtak érdekes programokat: bemutatók és interaktív foglalkozások segítségével testközelből tapasztalhatták meg a különböző harcművészetek és önvédelmi technikák alapjait. Az egyéni sportágakat a sportközpont atlétika és kerékpársport szakosztálya népszerűsítette.

Háromszáz általános iskolás vett részt az őszi sportágválasztón

Nem maradhatott el a művészeti csoportok bemutatkozása sem: az Iberican Táncstúdió, az MMS és a MESZ Dance is táncos-zenés produkciókkal propagálta a tánc gyógyító erejét. A rendezvény egyik különlegessége volt a különböző harci eszközök bemutatása a Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület interpretálásában.

Az extrémsportok kedvelői sem maradtak élmények nélkül, hiszen a sportcsarnok melletti pályán lehetőség nyílt a kerékpározás és rollerezés kipróbálására. A Szekszárdi Kórház SE vívószakosztályának köszönhetően a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Nagy Tímea is a mozgás és szabadidős tevékenységek egészségmegőrző szerepére hívta fel a gyerekek figyelmet.