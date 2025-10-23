Paks Pro Urbe díjjal ismerte el Bognár György munkáját

A szakvezetőt a 2024/25-ös labdarúgó-bajnokság legjobb edzőjének választották a RangAdó Díjátadó májusi gáláján. Sorozatban a második évben bizonyult a legjobb trénernek. Nyár végén pedig a Magyar Edzők Társasága (MET) mesteredzői kollégiuma javaslata alapján a kétszeres Magyar Kupa-győztes, bajnoki bronzérmes edző az Ormai László-díj birtokosa lett.