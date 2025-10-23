1 órája
Paks Pro Urbe díjjal ismerte el Bognár György munkáját
Újabb rangos elismerést vehetett át Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője.
A paksi képviselő-testület korábban zárt ülésen döntött a Pro Urbe kitüntetésekről.
A díjjal azokat ismerik el, akik a város gazdasági-, kulturális- és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyultak. A kitüntetést október 23-i ünnepi megemlékezésen hárman vehették át, Bognár György mellet Horányi György és dr. Hanol János.
Halmozza az elismeréseket a kupagyőztes csapat szakvezetője
A szakvezetőt a 2024/25-ös labdarúgó-bajnokság legjobb edzőjének választották a RangAdó Díjátadó májusi gáláján. Sorozatban a második évben bizonyult a legjobb trénernek. Nyár végén pedig a Magyar Edzők Társasága (MET) mesteredzői kollégiuma javaslata alapján a kétszeres Magyar Kupa-győztes, bajnoki bronzérmes edző az Ormai László-díj birtokosa lett.
