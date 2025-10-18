Tovább nyújtotta jó sorozatát a Paks a paprikás hangulatú rangadón (galéria)

A listavezető Paksi FC is csatlakozott a Rózsaszín Október kampányhoz, amely a mellrák elleni küzdelemre és annak megelőzésére hívja fel a figyelmet. A Fehérvári úti stadion eredményjelzője is ebbe a színbe borult egy rövid időre, az atomvárosi játékosok pedig pink pólóban vonultak ki a gyepre. Az idei szezon két rangidős gólszerzője közül Böde Dániel a kispadon, Dzsudzsák Balázs viszont a kezdőben kapott helyet, mégis az U21-es válogatott Horváth Kevin lövései hozták első két komolyabb helyzetet.

Tóth Barna érvénytelen gólig jutott, a Paksi FC-nek be kellett érni egy ponttal a DVSC ellen

Fotó: Molnár Gyula

Lehetőségek adódtak a legtöbb gólt szerző és legjobb idegenbeli mérleggel rendelkező csapatok meccsén a félidőben, a harmincadik percben viszont Papp Kristóf és Lenzsér Bence összefejelése – ami után utóbbinak felszakadt a fejbőre és le is kellett cserélni – visszavetette a felek lendületét. Szünet után Lang Ádám a gólvonalról mentett Tóth Barna fejesénél, három perccel később viszont a korábbi válogatott védőt előzte meg Hahn János egy balról laposan jövő beadásnál, megszerezve a vezetést a Paksnak.

Nem sokáig örülhettek a hazaiak, védelmi bizonytalanságokat kihasználva egyenlített a DVSC, majd újra kapuja elé szegezte látogatóit a PFC. Varga Ádám bravúrokkal tartotta meccsben a hajdúságiakat, de a hajrában Tóth Barna góljánál nem ő, hanem a VAR mentette meg őket. A paprikás hangulatú rangadó után a Paksi FC őrzi veretlenségét és jó szériáját, ami a válogatott szünet utáni első bajnokit illeti, de ezzel aligha volt elégedett a sokat reklamáló Bognár György. A Fizz Liga első körét október 25-én a DVTK vendégeként zárják a zöld-fehérek.

Lenzsér Bencét fejsérülés miatt kellett lecserélni az első félidő közepén

Fotó: Molnár Gyula

Fizz Liga, 10. forduló

Paksi FC–DVSC 1–1 (0–0)

Fehérvári úti stadion, 3504 néző. V.: Rúsz (Berényi Á., Nagy V.)

Paks: Kovácsik – Lenzsér (Szekszárdi M., 33.), Kinyik, Vécsei – Osváth, Papp K., Windecker, Horváth K. (Pető, 67.), Silye – Hahn (Böde, 67.), Tóth B. Vezetőedző: Bognár György

Debrecen: Varga Á. – Szécsi M. (Dacosta, 80.), Lang, Mejías, Guerrero – Szűcs T. (Cibla, 90+1.), Batik – Kocsis D. (Bermejo, 67.), Dzsudzsák (Youga, 90+1.), Szuhodovszki (Komáromi, 67.) – Bárány D. Vezetőedző: Sergio Navarro

Gólszerző: Hahn (50.), illetve Guerrero (56.)