A hazai pályán eddig nyeretlen Diósgyőr otthonában vesztette el veretlenségét a listavezető Paksi FC

A listavezető és az NB I-es mezőny egyetlen veretlen csapata, a Paksi FC az ország keleti felében lépett pályára, mégpedig az idény eddigi négy hazai mérkőzésén egyaránt döntetlent elérő Diósgyőr otthonában.

A Paksi FC és Zeke Márió nem bírt a kreatív diósgyőri játékosokkal

Fotó: paksifc.hu

A zöld-fehérek idegenbeli mérlege három győzelem és két döntetlen, ráadásul mind az öt találkozón megszerezték a vezetést, csak a legutóbbi kettőn, a Nyíregyháza és a Ferencváros otthonában meg kellett elégedniük az egy ponttal. A tizedik helyen álló Diósgyőr az újabb döntetlennel nem sokra ment volna, mivel ötmérkőzéses nyeretlen sorozata miatt mindössze egy ponttal áll a kiesőzóna előtt.

Az első húsz percben tapogatodzó volt a játék, helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani. Ezek után némileg felpörgött a találkozó, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, a listavezető többször is közel került a gólszerzéshez, de a hazaiak kapusa kiválóan védett. Az első játékrészben a házigazdáknál volt többet a labda, kapura azonban kevesebbszer voltak veszélyesek.

A fordulás után nem sokkal a paksiak szerezhettek volna vezetést, alig tíz perc után viszont a diósgyőriek kerültek előnybe. A gól után Bognár György több helyen változtatott, de csapata játéka kissé görcsössé vált, a 39. születésnapját pénteken ünnepelő Böde Dániel sem tudta fellendíteni a paksiak futballját. A DVTK játékosai ugyanakkor érezhetően élvezték a játékot és egyértelműen uralták a pályát, a hajrában pedig kontrából Acolatse eldöntötte a három pont sorsát, amin már a ráadásban esett paksi gól sem változtatott.

A Paksi FC szerdán a Magyar Kupában lép pályára

A hazaiak francia légiósa, Yohan Croizet a kapunak háttal kapta meg a labdát a 16-oson belül, lőni akart, de nem találta el a labdát, ami így az üresen maradó szerb Ivan Šaponjić elé került, aki 16 méterről állítgatás nélkül kilőtte a kapu bal alsó sarkát (1–0).

A 89. percben egy paksi beívelés után Holdamp szabadított fel, majd a volt paksi Sajbán Máté fejjel tette a saját térfeléről rajtoló Elton Acolatse elé a labdát. A támadó szokása szerint végigsprintelt az előtte megnyíló területen, és Kovácsik mellett magabiztosan a kapu bal oldalába lőtt (2–0).

Már a hosszabbításban egy bal oldali beadás után Papp Kristóf az ötösről a keresztléc alá lőtt (2–1).

„A kapu előtt ma rossz döntéseket hoztunk – mondta Papp Kristóf. – Az első gól után kinyíltunk, a hazaiak ezt kihasználták. Sajnos későn jött a szépítő gólunk. Nem lepett meg minket a DVTK, erre számítottunk. Tudtuk, hogy elöl gyors játékosaik vannak, ezt kihasználták. Ebből a találkozóból is tanulnunk kell – kemény mérkőzések várnak ránk, megyünk tovább.