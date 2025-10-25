1 órája
A hazai pályán eddig nyeretlen Diósgyőr otthonában vesztette el veretlenségét a listavezető Paksi FC
A labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójának szombati mérkőzésén idegenben lépett pályára az éllovas. A Paksi FC kikapott a Diósgyőr vendégeként.
A listavezető és az NB I-es mezőny egyetlen veretlen csapata, a Paksi FC az ország keleti felében lépett pályára, mégpedig az idény eddigi négy hazai mérkőzésén egyaránt döntetlent elérő Diósgyőr otthonában.
A zöld-fehérek idegenbeli mérlege három győzelem és két döntetlen, ráadásul mind az öt találkozón megszerezték a vezetést, csak a legutóbbi kettőn, a Nyíregyháza és a Ferencváros otthonában meg kellett elégedniük az egy ponttal. A tizedik helyen álló Diósgyőr az újabb döntetlennel nem sokra ment volna, mivel ötmérkőzéses nyeretlen sorozata miatt mindössze egy ponttal áll a kiesőzóna előtt.
Az első húsz percben tapogatodzó volt a játék, helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani. Ezek után némileg felpörgött a találkozó, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, a listavezető többször is közel került a gólszerzéshez, de a hazaiak kapusa kiválóan védett. Az első játékrészben a házigazdáknál volt többet a labda, kapura azonban kevesebbszer voltak veszélyesek.
A fordulás után nem sokkal a paksiak szerezhettek volna vezetést, alig tíz perc után viszont a diósgyőriek kerültek előnybe. A gól után Bognár György több helyen változtatott, de csapata játéka kissé görcsössé vált, a 39. születésnapját pénteken ünnepelő Böde Dániel sem tudta fellendíteni a paksiak futballját. A DVTK játékosai ugyanakkor érezhetően élvezték a játékot és egyértelműen uralták a pályát, a hajrában pedig kontrából Acolatse eldöntötte a három pont sorsát, amin már a ráadásban esett paksi gól sem változtatott.
A Paksi FC szerdán a Magyar Kupában lép pályára
A hazaiak francia légiósa, Yohan Croizet a kapunak háttal kapta meg a labdát a 16-oson belül, lőni akart, de nem találta el a labdát, ami így az üresen maradó szerb Ivan Šaponjić elé került, aki 16 méterről állítgatás nélkül kilőtte a kapu bal alsó sarkát (1–0).
A 89. percben egy paksi beívelés után Holdamp szabadított fel, majd a volt paksi Sajbán Máté fejjel tette a saját térfeléről rajtoló Elton Acolatse elé a labdát. A támadó szokása szerint végigsprintelt az előtte megnyíló területen, és Kovácsik mellett magabiztosan a kapu bal oldalába lőtt (2–0).
Már a hosszabbításban egy bal oldali beadás után Papp Kristóf az ötösről a keresztléc alá lőtt (2–1).
„A kapu előtt ma rossz döntéseket hoztunk – mondta Papp Kristóf. – Az első gól után kinyíltunk, a hazaiak ezt kihasználták. Sajnos későn jött a szépítő gólunk. Nem lepett meg minket a DVTK, erre számítottunk. Tudtuk, hogy elöl gyors játékosaik vannak, ezt kihasználták. Ebből a találkozóból is tanulnunk kell – kemény mérkőzések várnak ránk, megyünk tovább.
Fizz Liga, 11. forduló
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1 (0–0)
Miskolc, DVTK Aréna, 4001 néző, v.: Berke Balázs (Tóth II. Vencel, Szert Balázs)
DVTK: Sentic– Szakos (Demeter, 87.), Szatmári, Bárdos, Bokros– Esiti, Holdampf, Croizet (Aboubakar Keita, 80.), Mucsányi Márk (Jurek, 66.)– Acolatse, Saponjic (Sajbán, 87.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic
Paks: Kovácsik– Papp K., Kinyik, Vécsei– Osváth, Gyurkits (Szekszárdi Milán, 79.), Horváth K. (Pető, 64.), Windecker (Haraszti, 78.), Zeke– Hahn (Galambos, 84.), Tóth B. (Böde, 64.). Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Saponjic (56.), Acolatse (88.), illetve Papp K. (90+2.)