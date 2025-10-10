október 10., péntek

Felkészülési mérkőzés

9 perce

A Paksi FC legyőzte a majosiak kupaellenfelét

Felkészülési mérkőzésen győzte le a Paksi FC a másodosztályú Videoton FC Fehérvár együttesét.

Teol.hu

A válogatott szünetben sem pihen Bognár György csapata, amely az NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvárt fogadta felkészülési mérkőzésen. A Paksi FC-nél értelemszerűen nem volt a keretben a nemzeti csapattal az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőre készülő Osváth Attila és Tóth Barna, ahogy a sérült Ádám Martin, Szendrei Ákos és a műtéten átesett Vas Gábor sem.

paksi fc videoton fc fehérvár felkészülési mérkőzés
Vécsei Bálint szerezte a Paksi FC első gólját a fehérváriak elleni felkészülési mérkőzésen
Forrás: Paksi FC

Jó hír ugyanakkor, hogy Szekszárdi Milánra ismét számíthatott Bognár György, aki több, az NB III-ból feljátszó fiatalnak is lehetőséget biztosított. A találkozón Haraszti Zsolt duplázott, mellette Vécsei Bálint talált még be a székesfehérvári kapuba.

A listavezető atomvárosiak október 18-án a harmadik helyezett Debrecent fogadják a Fizz Ligában, a Fehérvár pedig október 29-én Majosra látogat a Mol Magyar Kupa legjobb harminckét csapata között.

Felkészülési mérkőzés

Paksi FC–Videoton FC Fehérvár 3–2 (1–1)
Paks, v.: Bana G.
Paks: Simon B. – Lenzsér, Szekszárdi, Éger Zs., Gyurkits, Balogh B., Zeke, Windecker, Vécsei, Pesti, Haraszti. Csere: Kovácsik, Papp K., Kinyik, Hinora, Silye, Galambos J.
Gólszerző: Haraszti (50., 84.), Vécsei (20.), illetve Tóth T. (22.), Menyhárt (81.)

 

