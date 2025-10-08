október 8., szerda

Gyász

1 órája

Elhunyt a paksi labdarúgóklub kupagyőztes játékosa

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hetvenötödik életévében elhunyt Somodi Béla. Béla bácsi gyors, szenzációs súlypontemelkedéssel rendelkező, ezért átlagon felüli fejjátékáról és kiváló mentalitásáról volt híres. Somodi szerves tagja volt a negyvenkilenc éve Szabad Föld-kupát nyert kiváló együttesünknek

– számolt be róla hivatalos oldalán a Paksi FC.

Somodi Béla négy éve, a kerek 70. születésnapján egykori csapattársától, az atomvárosi klub rehabilitációs masszőrétől, Váczi Lászlótól és technikai vezetőtől, Karszt Józseftől  vehetett át emlékplakettet.

Október 8-án nemcsak Paks, hanem az egész magyar futballtársadalom gyászol, miután 84. életévében elhunyt Mezey György. A korábbi szövetségi kapitányról Bognár György a Paksi FC vezetőedzője is megemlékezett.

 

