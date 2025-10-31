október 31., péntek

1 órája

Elérkezett a visszavágás ideje, a Paks távolabb lökheti a dobogótól a Győrt

A labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában szombaton délután a Paksi FC a Győr otthonában lép pályára.

Teol.hu

A zöld-fehér csapatok párharca nem túl veretes régmúltra tekint vissza. Az első egymás elleni első osztályú mérkőzést 2006. szeptember 23-án játszotta egymás ellen a két együttes. 

Osváth Attila, a Paksi FC válogatott játékosa 
Fotó: Molnár Gyula

Az élvonalba akkor újoncként felkerülő paksiak 2–1-re kikaptak Győrben. A pályán akkor (is) ott volt Böde Dániel. Az ETO−Paks meccstörténelem eddigi legnagyobb különbségű győzelme a győriek nevéhez fűződik, 2009. április 25-én Bajzát Péter duplájával, valamint Kink és Brnovics góljával 4−1-re legyőzte a Tolna vármegyei alakulatot a kisalföldi gárda. 
A házigazda a legutóbbi fordulóban elszenvedte második vereségét, miután két gólos vezetés után 3–2-es vereséggel hagyta el a Várkerti Stadiont. A listavezető Paks sem veretlen, mert 2–1-re kikapott Diósgyőrben, ráadásul újra idegenben játszik az ETO FC ellen, amely február óta pályaválasztóként csak a Ferencvárostól szenvedett vereséget. Győrben 2014-ben nyertek legutóbb a paksiak. 
A tavalyi szezonban a Zalaegerszeg mellett az ETO volt a másik csapat, amelyet a Paksi FC legalább egyszer ne tudott volna legyőzni. 

 

