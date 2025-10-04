Éllovasként utazik Ferencvárosba a Paks – ilyen sem sokszor volt!

Ismét egy érmes csapattal találkozik Bognár György csapata a bajnokságban, amely egy hete az előző idényben második helyen végzett Puskás Akadémiát fogadta. Windecker József hosszabbításban szerzett találatával, kétszeri hátrányból fordítva 3–2-re győzött a Paksi FC, amely jó formában várhatják a Ferencváros elleni összecsapást.

A Paksi FC az elmúlt években sok borsot tört a Ferencváros orra alá

Fotó: Kovács Péter

Nemcsak jó formában, de a tabella éléről is várhatják a mérkőzést a paksiak, ilyenre eddig egyszer volt példa a két csapat közös múltjában. Közel két éve, 2023 decemberében a PFC egy ponttal előzte meg a Fradit, akkor az a találkozó 3–2-es hazai győzelemmel zárult a Fehérvári úton. Előtte ugyancsak egyszer fordult el, hogy mindkét csapat dobogóról várhatta az egymás elleni összecsapást (2015 decemberében 5–0-s FTC-siker született). Azóta viszont még háromszor, abból egyszer a Paks, kétszer a Ferencváros örülhetett a három pontnak.

Ahol tudja, ott a Paksi FC üti-veri a Fradit

A két zöld-fehér alakulat eddigi negyvenkét egymás elleni bajnokiján jelentős ferencvárosi fölény tapasztalható (23 FTC-siker mellett 9 PFC-győzelem), de a különbségen az atomvárosiak az elmúlt években kozmetikázni tudtak. Két nap híján egy éve 3–1-re győztek Böde Dánielék, akik februárban a Groupama Arénából is elvitték a pontokat (2–0). Emellett a legutóbbi két Mol Magyar Kupa döntőben szintén az atomvárosiak diadalmaskodtak a rekordbajnok felett. A májusi döntőn jegyezte meg Bognár György, ami azóta szállóigévé vált: „de azért ahol tudjuk, ütjük-verjük őket”.

Bárhogy is alakuljon a vasárnapi összecsapás, Böde Dánielék biztosan megőrzik vezető pozíciójukat a tabellán, vereség esetén ugyanakkor a vesztett pontok tekintetében a címvédő már jobb helyzetben lenne.

Fizz Liga, 9. forduló

Október 5., vasárnap

16.30 Ferencváros–Paksi FC