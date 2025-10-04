október 4., szombat

Ferenc névnap

15°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jön a csúcsrangadó

1 órája

Éllovasként utazik Ferencvárosba a Paks – ilyen sem sokszor volt!

Címkék#csúcsrangadó#Ferencváros#Paksi FC

Újabb rangadót vív a Fizz Ligában a Paksi FC, amely listavezetőként a címvédő Ferencváros otthonába látogat vasárnap délután.

Ismét egy érmes csapattal találkozik Bognár György csapata a bajnokságban, amely egy hete az előző idényben második helyen végzett Puskás Akadémiát fogadta. Windecker József hosszabbításban szerzett találatával, kétszeri hátrányból fordítva 3–2-re győzött a Paksi FC, amely jó formában várhatják a Ferencváros elleni összecsapást. 

ferencváros paksi fc rangadó fizz liga
A Paksi FC az elmúlt években sok borsot tört a Ferencváros orra alá
Fotó: Kovács Péter

Nemcsak jó formában, de a tabella éléről is várhatják a mérkőzést a paksiak, ilyenre eddig egyszer volt példa a két csapat közös múltjában. Közel két éve, 2023 decemberében a PFC egy ponttal előzte meg a Fradit, akkor az a találkozó 3–2-es hazai győzelemmel zárult a Fehérvári úton. Előtte ugyancsak egyszer fordult el, hogy mindkét csapat dobogóról várhatta az egymás elleni összecsapást (2015 decemberében 5–0-s FTC-siker született). Azóta viszont még háromszor, abból egyszer a Paks, kétszer a Ferencváros örülhetett a három pontnak.

Ahol tudja, ott a Paksi FC üti-veri a Fradit

A két zöld-fehér alakulat eddigi negyvenkét egymás elleni bajnokiján jelentős ferencvárosi fölény tapasztalható (23 FTC-siker mellett 9 PFC-győzelem), de a különbségen az atomvárosiak az elmúlt években kozmetikázni tudtak. Két nap híján egy éve 3–1-re győztek Böde Dánielék, akik februárban a Groupama Arénából is elvitték a pontokat (2–0). Emellett a legutóbbi két Mol Magyar Kupa döntőben szintén az atomvárosiak diadalmaskodtak a rekordbajnok felett. A májusi döntőn jegyezte meg Bognár György, ami azóta szállóigévé vált: „de azért ahol tudjuk, ütjük-verjük őket”.

Bárhogy is alakuljon a vasárnapi összecsapás, Böde Dánielék biztosan megőrzik vezető pozíciójukat a tabellán, vereség esetén ugyanakkor a vesztett pontok tekintetében a címvédő már jobb helyzetben lenne. 

Fizz Liga, 9. forduló
Október 5., vasárnap
16.30 Ferencváros–Paksi FC

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu