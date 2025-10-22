Van olyan klub, ahol csak üres lózungként tekintenek a fiatalszabályra

Az utanpotlassport.hu oldal összesítette a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának fiatalperceit. Összesen 1139 percet kaptak a 2005-ben vagy annál később született magyar játékosok. A Puskás Akadémia (180 perc) és az MTK Budapest (136) adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak. A Paksi FC a rangsor kilencedik helyén végzett 90 perccel. A zöld-fehérek 1–1-es döntetlennel zártak a Debrecen ellen. A 20 éves Horváth Kevint a 67. percben a vele egykorú Pető Milán váltotta.

Az egész szezont figyelembe véve a PAFC áll az élen (1505 perc), megelőzve az MTK (1432) és a Kisvárda csapatát (1223). A paksiak ebben a rangsorban hetedik helyen állnak 1025 perccel. A felcsúti és fővárosi akadémisták helye nem meglepetés, hiszen évek óta következetesen a saját nevelésű és fiatal játékosokra építenek. Újpesten a fiatalokra építés még várat magára, hiszen nulla perccel a tizenkettedik pozíciót foglalják el. A portál elemzése rámutat, hogy hol üres lózung és marketingfogás a fiatalok szerepeltetése, míg máshol valóban sikertörténetként fogható fel a 20 évesek játszatása.