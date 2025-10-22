október 22., szerda

Előd névnap

+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fiatalok játékpercei

1 órája

Van olyan klub, ahol csak üres lózungként tekintenek a fiatalszabályra

Címkék#Fizz Liga#rangsor#Paksi FC

Teol.hu

Az utanpotlassport.hu oldal összesítette a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának fiatalperceit. Összesen 1139 percet kaptak a 2005-ben vagy annál később született magyar játékosok. A Puskás Akadémia (180 perc) és az MTK Budapest (136) adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak. A Paksi FC a rangsor kilencedik helyén végzett 90 perccel. A zöld-fehérek 1–1-es döntetlennel zártak a Debrecen ellen. A 20 éves Horváth Kevint a 67. percben a vele egykorú Pető Milán váltotta. 

 

Az egész szezont figyelembe véve a PAFC áll az élen (1505 perc), megelőzve az MTK (1432) és a Kisvárda csapatát (1223). A paksiak ebben a rangsorban hetedik helyen állnak 1025 perccel. A felcsúti és fővárosi akadémisták helye nem meglepetés, hiszen évek óta következetesen a saját nevelésű és fiatal játékosokra építenek. Újpesten a fiatalokra építés még várat magára, hiszen nulla perccel a tizenkettedik pozíciót foglalják el. A portál elemzése rámutat, hogy hol üres lózung és marketingfogás a fiatalok szerepeltetése, míg máshol valóban sikertörténetként fogható fel a 20 évesek játszatása. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu