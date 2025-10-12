Böde és Szabó segítette ki a paksiakat az újonc ellen (galéria)

A válogatott szünetet kihasználva amellett, hogy egy nappal korábban edzőmeccset játszott, az NB I-es keretből többek között Szabó János és Böde Dániel is pályára lépett a Paksi FC NB III-as mérkőzésén. A két rutinos labdarúgó feljebb húzta a kezdőcsapat átlagéletkorát, ami a korábbi válogatott játékossal is csak 24,5 volt. Végül a balhátvéd hajrában szerzett találata döntött, ezzel megszakadt az atomvárosiak három meccses vereségsorozata.

Szabó János késői gólja döntött a Paksi FC NB III-as bajnokiján

Fotó: Molnár Gyula

NB III, Dél-Nyugat, 11. forduló

Paksi FC II–Greenplan Balatonlelle SE 1–0 (0–0)

Paks, v.: Erni (Havasi-Németh, Kovács Á.)

Paks II: Gyetván – Szekszárdi M., Éger Zs., Köllő – Babos (Verbulecz, a szünetben), Tóth K., Juhász B. (Holka, a szünetben), Palóka (Turi, 68., Marcsa, 87.), Szabó J. – Galambos J. (Perczel, 90.), Böde. Edző: Kindl István

Gólszerző: Szabó J. (86.)