A címvédő Nagykanizsa otthonában remekül helyállt a Paks II. csapata

A bajnoki tabella első helyén álló FC Nagykanizsa a Paksi FC II ellen is hátrányból fordítva győzött az NB III Délnyugati-csoportjában.

Teol.hu

A Paksi FC II a kilencedik fordulóban az Iváncsától szenvedett vereséget. A kanizsaiak a legutóbbi fordulóban a Pénzügyőr otthonában aratott 2–1-es győzelmükkel átvették a vezetést a tabellán, és a mostani 90 percet is esélyesként várhatták. A Nagykanizsa az előző két szezonban is oda-vissza verte a paksi tartalékcsapatot. 

Fotó: Molnár Gyula

A legutóbbi, 2025. május 18-i, 3–1-es győzelem azért is különleges a piros-kékeknél, mert azzal sikerült bebiztosítani a bajnoki címet a legutóbbi szezon végén. Ezúttal szorosabb mérkőzést láthattak az Olajbányász-stadionba kilátogató nézők. 

A Paksi FC II szeptember elején nyert utoljára

Korai góllal szerzett vezetést a paksi együttes. Jól tömörült és nagy energiával védekezett a Paks, az éllovas hazaiak csak a második félidő elején János Norbert duplájával tudtak fordítani. A 70. perc után felbátorodott a fiatal paksi csapat, az utolsó percekben a Kanizsa ölte az időt, ennek ellenére a Paksnak nem volt komoly helyzete a pontszerzéshez. Sikerével az FC Nagykanizsa a többi eredménytől függetlenül marad Délnyugati-csoport első helyén. 

NB III Délnyugati-csoport, 10. forduló

FC Nagykanizsa–Paksi FC II. 2–1 (0–1). Nagykanizsa, v.: Molnár R. (Bencze, Kiss B.)
Nagykanizsa: Mészáros– Nemes, Eckl, Szanyi, Varga (Ekker, a szünetben)– Nagy (Godzsajev, 59.), Lőrincz A. (Vékony, 84.)– Horváth B. (Vajda, a szünetben), Medgyesi, Baglady– János (Cserkuti-Németh, 93.). Edző: Gabala Krisztián
Paks: Wiesner– Babos, Marcsa, Köllő, Perczel, Jáksó (Nyári, 79.), Éger, Palóka (Verbulecz, 61.), Juhász B. (Marosi, 61.), Tóth K., Holka (Turi, 71.). Edző: Kindl István
Gólszerző: János N. (52., 55.), illetve Köllő (5.).
 

 

