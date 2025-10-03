október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A CIES elemzése

3 órája

A Paksi FC példája: rutinra építve, fiatalokkal fűszerezve

Címkék#statisztika#CIES Football Observatory#Paksi FC

Nyolc forduló után listavezető és még veretlen a Paksi FC. A siker mögött egy tudatosan felépített modell áll: a rutinos harmincasokra építve, fiatalokkal kiegészítve találták meg a stabilitás és a lendület egészséges egyensúlyát.

A CIES Football Observatory legfrissebb kimutatása szerint az NB I-ben a Paksi FC játékosai között oszlott meg a legtöbb játékperc a harminc év feletti labdarúgók között. A szám önmagában is beszédes: közel az összes pályán töltött idő felét olyan futballisták adják, akik 30 év felett vannak, vagyis pályafutásuk utolsó szakaszában járnak. Ez a tény első pillantásra akár hátránynak is tűnhetne, a valóságban viszont éppen ennek köszönhetően tud a Tolna vármegyei együttes stabilan a tabella élmezőnyében szerepelni.

paksi fc fiatalok cies
Jók az „öregek” a Paksi FC házánál, de a fiatalok is kiveszik a részüket a sikerekben
Fotó: Czinege Melinda

A Paks filozófiája hosszú évek óta változatlan. Az egyetlen klub az NB I-ben, amely teljes mértékben hazai játékosokra épít, így nem okoz gondot számára az MLSZ új előírása sem, amely minden csapatnak meghatározza: egyszerre legalább öt magyar futballistának kell a pályán lennie, köztük legalább egy 21 év alatti játékossal. Míg más kluboknak külön alkalmazkodniuk kell ehhez, Pakson ez természetes állapot. Sőt, a tapasztalt labdarúgók rutinja mellé mostanra fokozatosan beépülnek azok a fiatalok is, akik megfelelnek az előírásnak.

A két réteg – a több száz NB I-es mérkőzést maga mögött tudó veteránok és az első tapasztalataikat szerző tehetségek – remekül kiegészítik egymást. A rutinos játékosok biztosítják a stabilitást és a szervezettséget, a fiatalok pedig lendületet és friss energiát hoznak. Ennek a kettősnek az eredménye, hogy nyolc fordulót követően a Paks nemcsak listavezető, hanem az élvonal egyetlen veretlen csapata is.

Mindezt a gólok is alátámasztják: az eddigi találatok több mint fele harminc év feletti játékosoktól származik, nem mellesleg két 29 éves futballista is betalált. Ez jól érzékelteti, hogy nemcsak a stabilitást, hanem a gólveszélyt is főként a tapasztaltabb labdarúgók biztosítják. Az ő rutinjuk adja a biztos alapot, amelyre a fiatalok lendülete épülhet rá.

A játékidő megoszlását érdemes összevetni az Újpest helyzetével, amely a magyar élvonal legidősebb átlagéletkorú együttese. A fővárosi klub az idény előtt egyértelművé tette: nem kívánja elsődleges szempontként kezelni a fiatal szabály teljesítését – nem is kapott még náluk egyetlen percet sem 21 év alatti labdarúgó. Ez a hozzáállás ugyan következetes, de eddig nem hozta meg a várt eredményeket. A lila-fehérek teljesítménye elmarad a várakozásoktól, hiszen a MOL színre lépése után dobogós álmokat szövögettek a IV. kerületben.

Ezzel szemben a Paks a szabályok betartásával és a saját filozófiájához való hűséggel képes volt az élre állni. A kontraszt látványos: amíg az Újpest esetében nem érzékelhető valódi előny abból, hogy figyelmen kívül hagyja a szabályokat, addig a paksi modell éppen azzal bizonyít, hogy a rutint és a fiatalságot jól kombinálva az élmezőnybe lehet kerülni. A jelenlegi idény eddigi történései alapján a Paks nem csupán az előírásokhoz való alkalmazkodásban jár élen, hanem a pályán is: veretlensége és listavezető helyezése mutatja, hogy a tapasztalat és a fiatalság egészséges elegye eredményre vezethet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu