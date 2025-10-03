A Paksi FC példája: rutinra építve, fiatalokkal fűszerezve

A CIES Football Observatory legfrissebb kimutatása szerint az NB I-ben a Paksi FC játékosai között oszlott meg a legtöbb játékperc a harminc év feletti labdarúgók között. A szám önmagában is beszédes: közel az összes pályán töltött idő felét olyan futballisták adják, akik 30 év felett vannak, vagyis pályafutásuk utolsó szakaszában járnak. Ez a tény első pillantásra akár hátránynak is tűnhetne, a valóságban viszont éppen ennek köszönhetően tud a Tolna vármegyei együttes stabilan a tabella élmezőnyében szerepelni.

Jók az „öregek” a Paksi FC házánál, de a fiatalok is kiveszik a részüket a sikerekben

Fotó: Czinege Melinda

A Paks filozófiája hosszú évek óta változatlan. Az egyetlen klub az NB I-ben, amely teljes mértékben hazai játékosokra épít, így nem okoz gondot számára az MLSZ új előírása sem, amely minden csapatnak meghatározza: egyszerre legalább öt magyar futballistának kell a pályán lennie, köztük legalább egy 21 év alatti játékossal. Míg más kluboknak külön alkalmazkodniuk kell ehhez, Pakson ez természetes állapot. Sőt, a tapasztalt labdarúgók rutinja mellé mostanra fokozatosan beépülnek azok a fiatalok is, akik megfelelnek az előírásnak.

A két réteg – a több száz NB I-es mérkőzést maga mögött tudó veteránok és az első tapasztalataikat szerző tehetségek – remekül kiegészítik egymást. A rutinos játékosok biztosítják a stabilitást és a szervezettséget, a fiatalok pedig lendületet és friss energiát hoznak. Ennek a kettősnek az eredménye, hogy nyolc fordulót követően a Paks nemcsak listavezető, hanem az élvonal egyetlen veretlen csapata is.

Mindezt a gólok is alátámasztják: az eddigi találatok több mint fele harminc év feletti játékosoktól származik, nem mellesleg két 29 éves futballista is betalált. Ez jól érzékelteti, hogy nemcsak a stabilitást, hanem a gólveszélyt is főként a tapasztaltabb labdarúgók biztosítják. Az ő rutinjuk adja a biztos alapot, amelyre a fiatalok lendülete épülhet rá.

A játékidő megoszlását érdemes összevetni az Újpest helyzetével, amely a magyar élvonal legidősebb átlagéletkorú együttese. A fővárosi klub az idény előtt egyértelművé tette: nem kívánja elsődleges szempontként kezelni a fiatal szabály teljesítését – nem is kapott még náluk egyetlen percet sem 21 év alatti labdarúgó. Ez a hozzáállás ugyan következetes, de eddig nem hozta meg a várt eredményeket. A lila-fehérek teljesítménye elmarad a várakozásoktól, hiszen a MOL színre lépése után dobogós álmokat szövögettek a IV. kerületben.