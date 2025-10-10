október 10., péntek

Szerződést hosszabbítottak

1 órája

Eldőlt az NB I-es listavezető Paks két kulcsjátékosának sorsa

Címkék#Papp Kristóf#Osváth Attila#Paksi FC

A Paksi FC bejelentette, hogy két alapemberével szerződést hosszabbít. Papp Kristóf és Osváth Attila is a folytonosság jegyében 2028. június 30-ig marad a klubnál.

Teol.hu

A 32 éves középpályás, Papp Kristóf 2015 óta erősíti a Paksi FC-t, és az évek során a csapat egyik legfontosabb játékosává vált. Eddig 302 mérkőzésen lépett pályára az atomvárosi együttes színeiben, ezeken 36 gólt és 35 gólpasszt jegyzett. 

A Paksi FC és Papp Kristóf szerződéshosszabbítása önmagáért beszél
A Paksi FC és Papp Kristóf szerződéshosszabbítása önmagáért beszél
Fotó: Molnár Gyula

„Nem volt nehéz meghozni a döntést. Szeretnek Pakson, és úgy érzem, megkapom a kellő bizalmat is, amit mindig próbálok meghálálni – mondta Papp Kristóf. – Ez már a tizenegyedik évem, amihez még kettőt sikerült hozzátenni. Mondhatni ez az otthonom, hiszen ilyen hosszú ideig még nem éltem egy városban.” 

A Paksi FC-ben folytatja karrierjét a két kulcsjátékos

A 29 éves védő, Osváth Attila 2019 nyarán csatlakozott a klubhoz, és azóta 190 alkalommal ölthette magára a zöld-fehér mezt. Nevéhez 6 gól és 20 gólpassz fűződik, miközben védekezésben és a támadások építésében is fontos szerepet játszik. Osváth a Paks történetének kilencedik magyar válogatott labdarúgója. 
„Őszintén szólva nem volt nehéz döntés – nyilatkozta a válogatott szárnyvédő, Osváth Attila. – Haraszti Zsolt elnök úr felajánlott egy újabb egyéves hosszabbítást, amit örömmel fogadtam. Jól érzem magam Pakson, minden adott a jó teljesítményhez, és külön öröm számomra, hogy Paksról bekerültem a válogatottba.”

 

