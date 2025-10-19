Nagy csatában „befürödtek” a Balaton-partján a paksiak

A Siófok három vereség után múlt héten a Pénzügyőr otthonában győzött 2–1-re, így hazai pályán az újabb győzelem reményében fogadták a hektikusan szereplő paksi együttest. Az első fél órát követően Gruber Ádám révén megszerezte a vezetést a Balaton-parti gárda, még az első félidőben Galambos János révén egyenlítettek a zöld-fehérek. A második játékrészben mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, a pálya minden négyzetcentiméteréért óriási csata dúlt. A hajrában végül Szenczi Bence góljával szerezte meg a három pontot érő találatot a Siófok.

Galambos János lőtte a Paksi FC II. gólját

Fotó: Molnár Gyula

Délnyugati-csoport, 12. forduló

BFC Siófok–Paksi FC II. 2–1 (1–1). Siófok, v.: Horváth P. (Burján, Keszthelyi)

Siófok: Hoffmann– Horváth A., Pintér B., Gruber, Horváth G., Polényi, Papp M., Toghia (Mervó, 34.), Rácz D. (Herman, 64.), Nimsz (Szenczi, 74.), Fiáth (Németh B., 91.). Edző: Mészáros József

Paks: Simon B.– Perczel (Babos, 67.), Éger, Köllő– Májik, Nyári (Marcsa, 85.), Verbulecz (Turi, 74.), Tóth K., Zeke– Galambos J., Holka (Palóka, a szünetben). Edző: Kindl István

Gólszerzők: Gruber (32.), Szenci (78.), illetve Galambos (46.).