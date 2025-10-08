október 8., szerda

Jött a meghívó a paksi fiatalnak

1 órája

Pető Milán Ferencváros elleni jó játéka válogatott behívót ért

Címkék#Pető Milán#U21-es válogatott#labdarúgás#Paksi FC

Horváth Kevin után Pető Milán is behívót kapott a magyar U21-es labdarúgó-válogatottba.

Teol.hu

Szélesi Zoltán, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője kijelölte korosztályos együttes keretét az ukránok és a törökök elleni Európa-bajnoki-selejtezőkre. A kapitány nagyrészt azokra a játékosokra számít, akik szeptemberben, Litvánia (1–1) ellen is meghívót kaptak. Az egyetlen újonc az MTK-s Átrok István Zalán. 

Pető Milán a Fradi ellen szép lövéssel vette be Dibusz Dénes kapuját

Ezúttal is meghívót kapott a Paksi FC középpályása, Horváth Kevin. Időközben a kapitány úgy döntött, hogy Horváth Kevin mellett a Ferencváros elleni rangadón gólt szerző fiatal tehetséget, Pető Milánt is meghívja csapatába. 

A korosztályos válogatott október 5-én, vasárnap kezdte meg a közös összetartást Telkiben, három nappal később elutazik Muraszombatra, az ukránok elleni meccs után visszatér Telkibe, Törökországot pedig az Új Hidegkuti Nándor Stadionban fogadja majd. Az Európa-bajnoki selejtező csoportjában a mieinken kívül az ukrán, a horvát, a török és a litván együttes szerepel. A csoport első helyezettje kijut a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű tornára, a második pótselejtezőt játszik.
 

 

