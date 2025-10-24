1 órája
A paraszt leütötte a királyt Pakson (képgalériával)
A sakk csapatbajnokság Charousek-csoportjában az ASE Paks II. legyőzte a Balatonfüred csapatát.
Férfi NB I Charousek-csoport
ASE Paks II.–Balatonfüredi SC 8:4. A paksi győztesek: Bodrogi Bendegúz, Lizák Péter, Molnár Béla, Szegedy Mátyás, Losonczi Marcell, Minga-Nagy Ábel Inti.
A 2. forduló további eredményei: Tuxera ANSK II.–Hüsi SC 4:8, Csuti Antal SK–Haladás VSE 6.5:6.5, Győri Elektromos–MTK Budapest II. 1.5:10.5, Biatorbágy SC II.–Szentlőrinc SE 7.5:4.5, Sentimento Ajka BSK–Komlói BSK 7:5.
A bajnokság állása: 1. ASE Paks II. 15.5, 2. MTK Budapest 15.5, 3. Sentimento Ajka 13.5, 4. Csuti Antal SK 13.5, 5. Haladás VSE 13, 6. Komlói BSK 12.5, 7. Hüsi SC 12.5, 8. Biatorbágy SC 12, 9. Szentlőrinc SE 12, 10. Balatonfüredi SC 9.5, 11. Tuxera ANSK 8.5, 12. Győri Elektromos 6.
ASE Paks II.–Balatonfüred sakk csapatbajnokságFotók: Molnár Gyula