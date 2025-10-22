október 22., szerda

Előd névnap

15°
+15
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Van minek örülni

2 órája

Schobert Lara paksi exe ismét boldog – mondjuk az okát!

Címkék#Schobert Lara#Karcagi SE#Szekszárdi Tamás

Az influenszerként tevékenykedő Schobert Lara korábbi barátja, a Paksi FC-ben nevelkedett Szekszárdi Tamással jól szerepel a Karcag SE.

Teol.hu

Szoros mérkőzésen 1–0-ra győzte le hazai pályán az újonc Karcag a csákváriakat a Merkantil Bank Liga legutóbbi, tizedik fordulójában, írja a feol.hu. A hazaiaknál a kezdőcsapatban kapott helyet és végig a pályán volt Szekszárdi Tamás, aki sportteljesítménye mellett a bulvárlapok hasábjaiba azzal került be, hogy egy párt alkotott Schobert Lara influenszerrel.

schobert lara szekszárdi tamás karcag
Szekszárdi Tamással (kékben) jól szerepel a Karcag az NB II-ben
Fotós: Kovács Péter

A szekszárdi születésű 31 éves labdarúgó a Paksi FC-ben nevelkedett (öccse, a szintén védő Milán jelenleg az atomvárosiakat erősíti), később megfordult többek között a Siófok, a Nyíregyháza és a PMFC csapatában is, Karcagra idén nyáron Szentlőrincről érkezett. Schobert Norbi és Rubint Réka lányával 2023 nyarán vállalták fel kapcsolatukat, ami nem tartott sokáig, Szekszárdi Tamás és a nála tíz évvel fiatalabb Schobert Lara útjai 2024 februárjában váltak szét.

A Karcag jelenleg az ötödik helyen áll a tizenhat csapatos másodosztályban, hátránya csupán két pont a már feljutó pozícióban álló Mezőkövesdtől. Szekszárdi Tamás nyolc bajnokin hétszer volt kezdő és egyszer cserélték be (a Videotont az ő góljával győzték le), a Mol Magyar Kupában pedig két találattal vette ki a részét a REAC 4–2-es kiejtéséből. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu