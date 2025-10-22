Schobert Lara paksi exe ismét boldog – mondjuk az okát!

Szoros mérkőzésen 1–0-ra győzte le hazai pályán az újonc Karcag a csákváriakat a Merkantil Bank Liga legutóbbi, tizedik fordulójában, írja a feol.hu. A hazaiaknál a kezdőcsapatban kapott helyet és végig a pályán volt Szekszárdi Tamás, aki sportteljesítménye mellett a bulvárlapok hasábjaiba azzal került be, hogy egy párt alkotott Schobert Lara influenszerrel.

Szekszárdi Tamással (kékben) jól szerepel a Karcag az NB II-ben

Fotós: Kovács Péter

A szekszárdi születésű 31 éves labdarúgó a Paksi FC-ben nevelkedett (öccse, a szintén védő Milán jelenleg az atomvárosiakat erősíti), később megfordult többek között a Siófok, a Nyíregyháza és a PMFC csapatában is, Karcagra idén nyáron Szentlőrincről érkezett. Schobert Norbi és Rubint Réka lányával 2023 nyarán vállalták fel kapcsolatukat, ami nem tartott sokáig, Szekszárdi Tamás és a nála tíz évvel fiatalabb Schobert Lara útjai 2024 februárjában váltak szét.

A Karcag jelenleg az ötödik helyen áll a tizenhat csapatos másodosztályban, hátránya csupán két pont a már feljutó pozícióban álló Mezőkövesdtől. Szekszárdi Tamás nyolc bajnokin hétszer volt kezdő és egyszer cserélték be (a Videotont az ő góljával győzték le), a Mol Magyar Kupában pedig két találattal vette ki a részét a REAC 4–2-es kiejtéséből.