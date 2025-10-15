Kiemelkedő vármegyei sikerek a jubileumi SPAR Maratonon!

A valaha volt legnagyobb hazai futóversenyét rendezték hétvégén a fővárosban, a 40. SPAR Maratonon – száztizenkilenc ország – 40.851 futója nevezett a különböző távokra. Maga a maraton vonzotta a legtöbb résztvevőt, az indulók fele a negyvenkétezer méteres útvonalat választotta. A szombati napon a rövidebb távoké volt a főszerep – és ezzel a vármegyei sportolóké.

Több, mint negyvenezren vettek részt hétvégén a Spar Maratonon

Öt kilométeren a Szekszárdi Sportközpont atlétája, Gyányi Zsombor 15:35 perces idejével második helyen ért célba, mindössze nyolc másodperccel lemaradva a futamot nyerő UTE-s Szinte Bálinttól. A vármegyeszékhely klubján másik üdvössége, Végh Zsombor negyedik helyen végzett (16:03 perc). A szintén szekszárdi Acsádi Bence 32 perc 2 másodperc alatt abszolválta a tízezer métert Budapest belvárosában, ezzel az időeredménnyel hét másodperccel maradt le a dobogóról.

A rekordokat döntő eseményen vármegye más futói is kitettek magukért. Összesen kétszázötven sportoló képviselte Tolnát a hétvégi távokon, a maratonisták huszonöt különböző településről érkeztek. Közülük a leghosszabb távon a leggyorsabbnak a szekszárdi Palkó Dániel bizonyult, aki 2:53:50- órás idővel ért célba. A hölgyek közül a legkiválóbb eredményt a szintén szekszárdi Bíró Kincső érte el 3:32:41-es idejével

A SPAR Budapest Maraton valamennyi eredménysora megtekinthető a Budapest Sportiroda honlapján.