Teol.hu videó

3 órája

Húsz sportegyesület kapott lehetőséget a bemutatkozásra (videó)

Címkék#teol video#sportágválasztó#labdarúgás#Szekszárdi Sportközpont NKft.

A Szekszárdi Sportközpont Nkft. szervezésében rendezték meg a hagyományos őszi sportágválasztót.

Teol.hu

A rendezvény célja, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a rendszeres mozgáshoz és szabadidős tevékenységekhez. Az őszi sportágválasztón közel háromszáz diák vett részt. 

Fotó: Makovics Kornél

Őszi sportágválasztó Szekszárdon

Fotók: Makovics Kornél

 

Teol.hu videó

