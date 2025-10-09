Teol.hu videó
3 órája
Húsz sportegyesület kapott lehetőséget a bemutatkozásra (videó)
A Szekszárdi Sportközpont Nkft. szervezésében rendezték meg a hagyományos őszi sportágválasztót.
A rendezvény célja, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a rendszeres mozgáshoz és szabadidős tevékenységekhez. Az őszi sportágválasztón közel háromszáz diák vett részt.
Őszi sportágválasztó SzekszárdonFotók: Makovics Kornél
2025.10.02. 16:00
