Civil összefogással szépítik a leromlott állapotú stadiont

Januárban a szurkolók által aláírt petíciót vett át a Szekszárdi UFC-től Böröcz Máté, a szekszárdi közgyűlés Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságának elnöke. A beadványban a szekszárdi futballstadion lelátójának elavult, helyenként balesetveszélyes, koszos állapotára hívták fel a figyelmet.

Hodászi Eszter és Jáhn Klaudia a Szekszárd FC–FTC-Telekom mérkőzésen

Fotó: Fotó: TEOL

A Szekszárd FC augusztusban szurkolói összefogásával megtisztította a lelátót. Az akció nemcsak a környezet rendezettebbé tételét szolgálta, hanem megszilárdította az elhatározást a klubvezetésben, hogy javítsa a hetvenes évek óta változatlan formában létező infrastruktúrát. Kisebb csodát lát, aki a napokban felkeresi a városi sporttelepet, hiszen szerdán 120 darab vadonatúj sárga-fekete műanyag székeket szereltek fel a lelátóra.