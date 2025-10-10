49 perce
Civil összefogással szépítik a leromlott állapotú stadiont
Januárban a szurkolók által aláírt petíciót vett át a Szekszárdi UFC-től Böröcz Máté, a szekszárdi közgyűlés Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságának elnöke. A beadványban a szekszárdi futballstadion lelátójának elavult, helyenként balesetveszélyes, koszos állapotára hívták fel a figyelmet.
A Szekszárd FC augusztusban szurkolói összefogásával megtisztította a lelátót. Az akció nemcsak a környezet rendezettebbé tételét szolgálta, hanem megszilárdította az elhatározást a klubvezetésben, hogy javítsa a hetvenes évek óta változatlan formában létező infrastruktúrát. Kisebb csodát lát, aki a napokban felkeresi a városi sporttelepet, hiszen szerdán 120 darab vadonatúj sárga-fekete műanyag székeket szereltek fel a lelátóra.
A női klub tervei között szerepel még a lelátó tetőszerkezetének felújítása is. Céljuk, hogy a szurkolók otthonosan és biztonságban érezzék magukat a mérkőzéseken, illetve méltó környezetet nyújtsanak a Simple Női Liga NB I mérkőzéseihez. A felújítás természetesen nem valósulhatott volna meg a közösség és a támogatók összefogása nélkül.