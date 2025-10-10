október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi megmozdulás

1 órája

Civil összefogással szépítik a leromlott állapotú stadiont

Címkék#futballstadion#labdarúgás#Szekszárd FC#sporttelep#petíció#környezet

Teol.hu

Januárban a szurkolók által aláírt petíciót vett át a Szekszárdi UFC-től Böröcz Máté, a szekszárdi közgyűlés Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságának elnöke. A beadványban a szekszárdi futballstadion lelátójának elavult, helyenként balesetveszélyes, koszos állapotára hívták fel a figyelmet. 

Hodászi Eszter és Jáhn Klaudia a Szekszárd FC–FTC-Telekom mérkőzésen
Fotó: Fotó: TEOL

A Szekszárd FC augusztusban szurkolói összefogásával megtisztította a lelátót. Az akció nemcsak a környezet rendezettebbé tételét szolgálta, hanem megszilárdította az elhatározást a klubvezetésben, hogy javítsa a hetvenes évek óta változatlan formában létező infrastruktúrát. Kisebb csodát lát, aki a napokban felkeresi a városi sporttelepet, hiszen szerdán 120 darab vadonatúj sárga-fekete műanyag székeket szereltek fel a lelátóra. 

A női klub tervei között szerepel még a lelátó tetőszerkezetének felújítása is. Céljuk, hogy a szurkolók otthonosan és biztonságban érezzék magukat a mérkőzéseken, illetve méltó környezetet nyújtsanak a Simple Női Liga NB I mérkőzéseihez. A felújítás természetesen nem valósulhatott volna meg a közösség és a támogatók összefogása nélkül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu