Örmény-veréssel debütált a válogatottban a tengelici Szalai Attila

A világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában Örményországot látta vendégül a magyar válogatott. Marco Rossi ezúttal nem nevezett a kezdőbe paksi labdarúgót, így Tolna vármegyei érintettként csupán a nagymamája révén tengelici gyökerekkel bíró Szalai Attila szerepelt a keretben – neki ez volt az 50. válogatottbeli mérkőzése.

Szalai Attila végigjátszotta az örmények elleni vb-selejtezőt

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A jubileum magyar szempontból is jól indult: a Rossi-csapat az elképzeléseknek megfelelően domináns játékot próbált felépíteni, sokat birtokolta a labdát, elsősorban hátul járatva azt. A passzok jelentős része saját térfélen történt, így Szalai rengeteget volt játékban, de főként biztonsági megoldásokat választott – oldalra vagy röviden előre passzolt, kevés kockázattal, ám annál nagyobb hatékonysággal. Végül Orbán Willi mögött a második legtöbb átadása lett.

Szalai Attila: stabil védekezés és támadásépítés

Amikor alkalma nyílt progresszívebb megoldásra, élt is vele: nyolc alkalommal sikerült eljuttatnia a labdát a támadóharmadba, miközben hátul stabilan zárt. A magyar támadójáték ugyanakkor az első félidőben kissé visszafogottra sikerült – mindössze öt lövés és két komoly helyzet jelezte a hatalmas mezőnyfölényt. Épp ezért felértékelődtek a pontrúgások, ahol Szalai is aktív szerepet vállalt: a mérkőzés elején a bal oldalon maradva veszélyesen centerezett, ami előrevetítette, hogy az ilyen szituációk hozhatnak áttörést.

A fordulás után lendületesebb lett a magyar játék, s ennek eredményeként Lukács Dániel találatával meg is szerezte a vezetést a csapat. Az örmények próbáltak visszajönni, de támadásaikban kevés volt az átütőerő – a magyar hibákból sem tudtak komoly helyzetet kialakítani. Végül azért jelezték a vendégek, hogy komolyan kell őket venni, de a védelem stabilitása és Tóth Balázs védései tartották az állást.

Fotó: Árvai Károly

A hajrában állt be a paksiak szélsője

Az utolsó negyedórára Osváth Attila is lehetőséget kapott, így a paksi klub is képviseltette magát a nemzeti csapatban. A jobbszélső posztjára beszálló játékos stabil, fegyelmezett védekezéssel segítette a csapatot: egy-két pontos passz, egy jó kiugratás és visszazárások jellemezték a játékát. Bár támadásban nem tudott sokat hozzátenni, „észrevétlen” munkája ezúttal erénynek számított – megbízható beugrással járult hozzá a végül két gólos győzelemhez.