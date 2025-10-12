október 12., vasárnap

Miksa névnap

+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Osváth Attila becsületes percet kapott

43 perce

Örmény-veréssel debütált a válogatottban a tengelici Szalai Attila

Címkék#Osváth Attila#Szalai Attila#Örményország#vb-selejtező#magyar válogatott

Örményország legyőzésével újabb fontos lépést tett a magyar válogatott a célja felé. A találkozón ezúttal két Tolna vármegyei érintettségű labdarúgó is szerephez jutott.

Ellenbruch Zsolt

A világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában Örményországot látta vendégül a magyar válogatott. Marco Rossi ezúttal nem nevezett a kezdőbe paksi labdarúgót, így Tolna vármegyei érintettként csupán a nagymamája révén tengelici gyökerekkel bíró Szalai Attila szerepelt a keretben – neki ez volt az 50. válogatottbeli mérkőzése.

szalai attila magyarország örményország vb-selejező
Szalai Attila végigjátszotta az örmények elleni vb-selejtezőt
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A jubileum magyar szempontból is jól indult: a Rossi-csapat az elképzeléseknek megfelelően domináns játékot próbált felépíteni, sokat birtokolta a labdát, elsősorban hátul járatva azt. A passzok jelentős része saját térfélen történt, így Szalai rengeteget volt játékban, de főként biztonsági megoldásokat választott – oldalra vagy röviden előre passzolt, kevés kockázattal, ám annál nagyobb hatékonysággal. Végül Orbán Willi mögött a második legtöbb átadása lett.

Szalai Attila: stabil védekezés és támadásépítés

Amikor alkalma nyílt progresszívebb megoldásra, élt is vele: nyolc alkalommal sikerült eljuttatnia a labdát a támadóharmadba, miközben hátul stabilan zárt. A magyar támadójáték ugyanakkor az első félidőben kissé visszafogottra sikerült – mindössze öt lövés és két komoly helyzet jelezte a hatalmas mezőnyfölényt. Épp ezért felértékelődtek a pontrúgások, ahol Szalai is aktív szerepet vállalt: a mérkőzés elején a bal oldalon maradva veszélyesen centerezett, ami előrevetítette, hogy az ilyen szituációk hozhatnak áttörést.

A fordulás után lendületesebb lett a magyar játék, s ennek eredményeként Lukács Dániel találatával meg is szerezte a vezetést a csapat. Az örmények próbáltak visszajönni, de támadásaikban kevés volt az átütőerő – a magyar hibákból sem tudtak komoly helyzetet kialakítani. Végül azért jelezték a vendégek, hogy komolyan kell őket venni, de a védelem stabilitása és Tóth Balázs védései tartották az állást.

Fotó: Árvai Károly

A hajrában állt be a paksiak szélsője

Az utolsó negyedórára Osváth Attila is lehetőséget kapott, így a paksi klub is képviseltette magát a nemzeti csapatban. A jobbszélső posztjára beszálló játékos stabil, fegyelmezett védekezéssel segítette a csapatot: egy-két pontos passz, egy jó kiugratás és visszazárások jellemezték a játékát. Bár támadásban nem tudott sokat hozzátenni, „észrevétlen” munkája ezúttal erénynek számított – megbízható beugrással járult hozzá a végül két gólos győzelemhez.

Az első győzelmét arató magyar válogatott, amely három forduló után négy ponttal a pótselejtezőt jelentő második helyen áll, október 14-én a Nemzetek Ligája-címvédő portugálok vendége lesz.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu