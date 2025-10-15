Szalai Attila remek játéka is kellett a történelmi pontszerzéshez Lisszabonban

A portugálok elleni katasztrofális mérleg tudatában kis túlzással teher nélkül futhatott ki Marco Rossi csapata a lisszaboni Estádio José Alvalade gyepére. A kezdőben ezúttal is ott volt a nagymamája révén tengelici kötődésű Szalai Attila, míg a Paksi FC két válogatottja közül Osváth Attila a kispadról várta a bevetést, Tóth Barna pedig ezúttal kimaradt a keretből.

Szalai Attila hosszú magyar gólcsendet tört meg Portugáliában

Forrás: AFP

A török Kasimpasa védője – és maga a csapat is – remekül kezdett, hiszen az első magyar szöglet után a 8. percben épp Szalai fejelt a kapuba, megszerezve második válogatottbeli gólját. A találat egyben 69 éves gólcsendet is megtört: a magyar válogatott legutóbb 1956-ban talált be Portugáliában. A második félidőben akár duplázhatott is volna a védő, de újabb pontrúgás utáni fejesét a kapufa hárította.

Szalai passzjátéka ezúttal is határozott volt: alapvetően a biztos megoldásokat kereste, de néhány bátor, előremutató passzal is segítette az akciók építését. A két sikeres hosszú indítása és az öt támadóharmadba juttatott passza is jól mutatja a progresszív értékét. A fordulás után megindulásai is veszélyt hordoztak – még helyzetet is sikerült kialakítania.

Forrás: AFP

A védekezésben többnyire magabiztosan dolgozott, a légi párharcait megnyerte, tisztázásai és labdaszerzései is akadtak, ugyanakkor néhány vitatható szituációban benne volt. Az első portugál gólnál a Kerkez Milossal való váltásába csúszott hiba, amiből Semedo centerezhetett Cristiano Ronaldo felé – aki ezzel a világbajnoki selejtezők történetének gólrekordere lett. A második találatnál ismét ez a páros – kiegészülve Tóth Alexszel – helyezkedett rosszul: miközben Szalai kilépett, hogy a leshatárt magasabbra tolja, az egyedül maradó Ronaldo időben indult, és magabiztosan lőtt a hálóba.

A második félidőben a magyar védelem ugyan nem állt mindig a helyzet magaslatán, de Tóth Balázs bravúrjai, valamint a kapufa segítsége életben tartotta a pontszerzés reményét. Végül ezzel élni is tudott a válogatott: Szoboszlai Dominik találatával sikerült 2–2-re menteni a mérkőzést, ami történelmi pontszerzést és hatalmas lépést jelent a világbajnoki pótselejtező felé.