4 órája

Bravúros pontszerzés a fővárosban – Gelb Mónika lett a szekszárdiak hőse

Hétközi fordulót rendeztek a Simple Női Ligában. A Szekszárd FC megszerezte második pontját, miután döntetlent játszott a Budapest Honvéd FC otthonában.

Teol.hu

A kispestiek magabiztosan várták a Szekszárd FC elleni összecsapást, hiszen az előző fordulóban 3–0-s győzelmet arattak az Újpest otthonában, ezzel nyolc ponttal a bajnoki tabella nyolcadik helyét foglalták el a forduló előtt. 

Gelb Mónika lőtte a Szekszárd FC egyenlítő gólját
Gelb Mónika lőtte a Szekszárd FC egyenlítő gólját
Fotó: Kiss Albert

Míg Vágó Attila együttese hazai pályán a Puskás Akadémiától kapott ki 4–0-ra. Az előző idényben ősszel a fővárosban 3–2-re a piros-feketék diadalmaskodtak, tavasszal azonban az utolsó fordulóban a Szekszárd bizonyult jobbnak 4–2 arányban, a siker végül bennmaradást ért a sárga-feketék számára.
A nem túl szurkolóbarát időpontban, szerda délben kezdődő összecsapáson a Honvéd gyors góllal kezdett, a vendégeknek azonban volt tartásuk és Gelb Mónika révén egyenlíteni tudtak.

Simple Női Liga, 8. forduló

Budapest Honvéd FC–Szekszárd FC 1–1 (1–0). Budapest, Honvéd MFA Utánpótlás Központ, v.: Tóth K. (Kovács Á., Török F.)
Bp. Honvéd: Whitmore– Róth (Földvári, 62.), Koszo (Horváthová, 84.), Csáki, Krisztin, Szilvási (Cakovic, 70.), Vas, Sain, Vachter, Bokor, Simon F. Vezetőedző: Dörnyei Balázs
Szekszárd: Fehér L.– Kehrer, Jáhn, Hodászi (Kágyi K., 63.), Nagy-Cseke (Egyed, a szünetben), Filep, Katona (Schell, 64.), Kágyi Á., Gelb, Miszlai (Sovány, 63.), Mucsi. Vezetőedző: Vágó Attila
Gólszerzők: Simon F. (5.), illetve Gelb (76.)

 

