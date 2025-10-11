október 11., szombat

Erőtlen és kapura veszélytelen volt a Szekszárd a Puskás Akadémia ellen

A női labdarúgó NB I-ben a Szekszárd FC hazai pályán szenvedett vereséget az előző idény bronzérmesétől.

Teol.hu

A szombathelyi kupakiesést követően továbbra is szezonbeli első sikerét üldözve várta az újabb bajnoki fordulót a Szekszárd WFC. A vármegye székhelyének együttese az előző idény bronzérmesét, a Puskás Akadémiát látta vendégül. A Mészáros Dalma vezette felcsúti alakulat idegenben közel sem annyira kiegyensúlyozott ebben a kiírásban, mint hazai pályán, ám a Tolna vármegyeiek gyengébb formája alapján így is egyértelmű esélyesként lépett pályára. 

Miszlai Jázmin és a szekszárdiak olykor nem tudták megakadályozni a vendégek helyezkedési fölényét 
Fotó: TEOL

A mérkőzést ennek megfelelően aktívabban kezdték a vendégek. Bár az első lehetőség a szekszárdiak előtt adódott egy pontrúgást követően, a hatodik percben Mayer találatával már vezetést szerzett a Puskás. A korai gól nem sok jót ígért a hazaiak számára, akiknek idén a gólszerzés nem tartozik az erősségeik közé. Ugyanakkor az átmenetekben és a pontrúgásokban volt némi veszély, hiszen a magasra tolt felcsúti védelem mögött nagy üres területek nyíltak. Ezeket egy-egy pontos indítással be lehetett játszani, és akadt is néhány ígéretes kísérlet, ám összességében inkább a Szekszárd térfelén zajlott a játék. 
A vendégek kapufát is találtak, Fehér Lilinek pedig több bravúrra is szüksége volt, hogy maradjon a minimális különbség. A felcsúti szögletek rendre veszélyt hordoztak, és a félidő közepén Palakovics Laura fejesével meg is duplázta előnyét a Puskás. A szekszárdiak játéka ezt követően is kissé szervezetlen maradt: a középpályán gyakran kerültek létszámhátrányba, így a vendégek könnyedén tudtak kombinálni a félterületekben, és több tiszta beadási helyzetet is kialakítottak. 

A hazai csapat nem sok veszélyt jelentett a PAFC kapujára 

A szünet után tovább nőtt a különbség: egy magasan visszaszerzett labdát követően Pécsi Dóra talált be. Ennek ellenére a második játékrészben már több jelét mutatta a Szekszárd annak, amit a szakmai stáb látni szeretett volna. A védekezés stabilabbá vált, és bár támadásban továbbra sem sikerült veszélyt teremteni, néhány akcióban volt elképzelés és ritmus. 
A csereként beálló felcsúti játékosok azonban új lendületet hoztak a pályára. Főként a pontrúgások jóvoltából jelentettek veszélyt, és a 68. percben Tóth Zsóka révén megszületett a negyedik gól is. A hajrára mindkét oldalon alábbhagyott az iram, bár a vendégek több nagy helyzetet is elpuskáztak. Az eredmény már nem változott a Szekszárd újabb lőtt gól nélküli mérkőzést zárt, és tovább nyúlik a nyeretlenségi sorozata. 
Simple Női Liga NB I., 7. forduló
Szekszárd FC–Puskás Akadémia FC 0–4 (0–2). Szekszárd, v.: Molnár-Sáska (Rigó, Csákó)
Szekszárd: Fehér L.– Kágyi Á., Kágyi K., Jáhn, Mucsi– Nagy-Cseke– Filep, Gelb, Hodászi (Schell, 62.), Miszlai– Sovány (Egyed, a szünetben). Edző: Vágó Attila.   
Gólszerzők: Mayer Zs. (6.), Palakovics (22.), Pécsi (47.), Tóth Zs. (70.). 

 

