Továbbra sem megy: korai szekszárdi búcsú a kupából

A nyolcaddöntőben már az élvonalbeli csapatok is bekapcsolódtak a Simple Női Kupa küzdelmeibe. A bajnokságot pocsékul kezdő Szekszárd FC a második fordulóban Szombathelyre utazott, ahol azzal a Viktoria FC-vel találkozott, amely ellen az egyetlen pontját szerezte az idényben. Volt tehát némi remény a továbbjutásra, még ha a forma nem is ígért sok jót: a legtöbb kapott és a legkevesebb lőtt gól nem volt épp biztató előjel. A kupában azonban más a képlet – egyetlen mérkőzés dönt a sorsról, egy jó nap is elég lehet a bravúrhoz.

A nyolcaddöntő jelentette a Szekszárd FC számára a végállomást a Simple Női Kupa idei kiírásában is

Fotó: Kiss Albert

A hazaiak a múlt hétvégi bajnoki sikerük lendületével kezdték a találkozót, és hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést. A szekszárdiak többnyire védekezésre kényszerültek, a szombathelyi fölény eleinte csak a labdabirtoklásban és a szögletek számában mutatkozott meg, ám fél óra elteltével Pintér Tekla góljával az eredményjelzőn is megjelent a Viktoria előnye.

A második félidőben a játék képe sokat nem változott. A hazaiak mezőnyfölénye fokozatosan meddővé vált, kevesebbet kockáztattak, inkább próbálták tartani a labdát. A játékrész második felére aztán a Szekszárd is bátrabban támadott, több akciót sikerült felépítenie, ám a pontatlanság és a támadásokban mutatkozó létszámhiány miatt nem tudott valódi helyzetet kialakítani. Amikor pedig ígéretes lehetőség bontakozott, a szombathelyiek szabálytalanságokkal törték meg a ritmust.

Az egyenlítés reményében egyre inkább kinyíló vendégek megadták az esélyt a mérkőzés eldöntésére és utolsó percekben végül Licskai Léna találatával a Vas vármegyeik el is döntötték a párharcot. A Viktória 2–0-s győzelmével és továbbjutásával zárult az összecsapás, míg a Szekszárd WFC harmadik egymást követő idényben is a nyolcaddöntőben búcsúzott a kupasorozattól.

Simple Női Kupa, nyolcaddöntő

Viktoria FC–Szekszárd FC 2–0 (1–0)

Szombathely, v.: Muhari (Szlávik, Török F.)

Szekszárd: Fehér L. – Katona, Kehrer, Hodászi (Kágyi R., a szünetben), Schell – Miszlai, Filep, Kágyi K. (Sovány, 69.), Mucsi – Gelb, Nagy-Cseke V. (Egyed, a szünetben). Edző: Vágó Attila

Gólszerző: Pintér T. (31.), Licskai (86.)