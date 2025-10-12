Egykori játékosa keserítette a szekszárdiakat szomszédvári rangadón

A szezonbeli első hazai vereséget követően Pécsre látogatott a Szekszárd. Juhász Máté együttese nemcsak gyenge idegenbeli mérlege miatt nézett nehéz feladat elé, hanem azért is, mert az NB III Dél-Nyugati csoportjának legjobb védelmével kellett összecsapnia a 11. fordulóban.

Bartha László és Szekszárd inkább a szünet után játszott jobban

Fotó: Makovics Kornel

A PMFC az első perctől támadó felfogásban futballoztak, és már a 8. percben megszerezték a vezetést: egy jól elvégzett pontrúgás után Horváth Péter fejelt a hálóba. A nyomás nem enyhült, s alig néhány perccel később egy tetszetős kombináció végén Helesh is betalált, így hamar kétgólos előnybe kerültek a pécsiek.

Az igencsak egyoldalú első negyedóra után némileg csökkent a hazai fölény, a Tolna vármegyei együttesnek is akadt néhány ígéretes támadása, de a játék képe továbbra is a házigazdák elképzeléseit tükrözte. A félidő vége felé újra fokozta a tempót a pécsi alakulat, és a 35. percben ismét Helesh volt eredményes, majd röviddel ezután Horváth zárta le egy újabb góllal a mintaszerű támadást, 4–0-ra alakítva az állást.

A Baranya vármegyeiek fölénye a szünetre kialakult eredmény alapján nem tűnt túlzónak. A szünetben hármat is cserélt a Szekszárd, és a változtatások hatására valamelyest feljavult a támadójátékuk. A vendégek több ígéretes helyzetet is kialakítottak, ám a bátrabb felfogás egyúttal nagyobb teret engedett a hazai kontráknak is.

Ennek köszönhetően lendületesebb, eseménydúsabb második félidőt láthattak a nézők, ám a rengeteg technikai hiba és rossz döntés miatt gól már nem született. Ebben kulcsszerepe volt Szűcs Krisztiánnak, aki a négy bekapott találat ellenére is a vendégek legjobbja volt: több bravúros védést is bemutatott, amivel megakadályozta, hogy még nagyobb különbség alakuljon ki.

A hajrára aztán fokozatosan elfogyott a vendégek lendülete. A Szekszárd aktivitása látványosan csökkent, ami talán annak is betudható, hogy egy héten belül másodszor szenvedett súlyos vereséget – ismét úgy, hogy a pontszerzésre gyakorlatilag esélye sem volt.

NB III Délnyugati-csoport, 11. forduló

Pécsi MFC–Szekszárdi UFC 4–0 (4–0). Pécs, v.: Dobai (Szabó R., Csákó)

Pécs: Helesfay– Beke, Berekali, Galacs, Németh M.–Pintér (Lévai, 82.), Jásper (Horváth L., 69.)– Helesh (Bachesz, 69.), Horváth P., Hegedűs M. (Bukovics, 60.)– Csörgő (Orbán, 60.). Edző: Vas László

Szekszárd: Szűcs K.– Egri (Szeydl, a szünetben), László M., Füredi, Lajkó (Tóth D., 60.)– Lékó (Ágics, a szünetben), Major– Sütő (Ulbert, a szünetben), Paksi, Bartha– Arena Á. Edző: Juhász Máté

Gólszerző: Horváth P. (9., 40.), Helesh (13., 35.).



