október 12., vasárnap

Miksa névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III-as foci

1 órája

Egykori játékosa keserítette a szekszárdiakat szomszédvári rangadón

Címkék#Szekszárdi UFC#PMFC#NB III-as foci#labdarúgás

Ismét nagyarányú vereségbe szaladt bele a Szekszárdi UFC az NB III-as focibajnokságban.

Teol.hu

A szezonbeli első hazai vereséget követően Pécsre látogatott a Szekszárd. Juhász Máté együttese nemcsak gyenge idegenbeli mérlege miatt nézett nehéz feladat elé, hanem azért is, mert az NB III Dél-Nyugati csoportjának legjobb védelmével kellett összecsapnia a 11. fordulóban. 

Bartha László és Szekszárd inkább a szünet után játszott jobban
Bartha László és Szekszárd inkább a szünet után játszott jobban
Fotó: Makovics Kornel

A PMFC az első perctől támadó felfogásban futballoztak, és már a 8. percben megszerezték a vezetést: egy jól elvégzett pontrúgás után Horváth Péter fejelt a hálóba. A nyomás nem enyhült, s alig néhány perccel később egy tetszetős kombináció végén Helesh is betalált, így hamar kétgólos előnybe kerültek a pécsiek. 
Az igencsak egyoldalú első negyedóra után némileg csökkent a hazai fölény, a Tolna vármegyei együttesnek is akadt néhány ígéretes támadása, de a játék képe továbbra is a házigazdák elképzeléseit tükrözte. A félidő vége felé újra fokozta a tempót a pécsi alakulat, és a 35. percben ismét Helesh volt eredményes, majd röviddel ezután Horváth zárta le egy újabb góllal a mintaszerű támadást, 4–0-ra alakítva az állást. 
A Baranya vármegyeiek fölénye a szünetre kialakult eredmény alapján nem tűnt túlzónak. A szünetben hármat is cserélt a Szekszárd, és a változtatások hatására valamelyest feljavult a támadójátékuk. A vendégek több ígéretes helyzetet is kialakítottak, ám a bátrabb felfogás egyúttal nagyobb teret engedett a hazai kontráknak is. 
Ennek köszönhetően lendületesebb, eseménydúsabb második félidőt láthattak a nézők, ám a rengeteg technikai hiba és rossz döntés miatt gól már nem született. Ebben kulcsszerepe volt Szűcs Krisztiánnak, aki a négy bekapott találat ellenére is a vendégek legjobbja volt: több bravúros védést is bemutatott, amivel megakadályozta, hogy még nagyobb különbség alakuljon ki. 
A hajrára aztán fokozatosan elfogyott a vendégek lendülete. A Szekszárd aktivitása látványosan csökkent, ami talán annak is betudható, hogy egy héten belül másodszor szenvedett súlyos vereséget – ismét úgy, hogy a pontszerzésre gyakorlatilag esélye sem volt.

NB III Délnyugati-csoport, 11. forduló

Pécsi MFC–Szekszárdi UFC 4–0 (4–0). Pécs, v.: Dobai (Szabó R., Csákó)
Pécs: Helesfay– Beke, Berekali, Galacs, Németh M.–Pintér (Lévai, 82.), Jásper (Horváth L., 69.)– Helesh (Bachesz, 69.), Horváth P., Hegedűs M. (Bukovics, 60.)– Csörgő (Orbán, 60.). Edző: Vas László
Szekszárd: Szűcs K.– Egri (Szeydl, a szünetben), László M., Füredi, Lajkó (Tóth D., 60.)– Lékó (Ágics, a szünetben), Major– Sütő (Ulbert, a szünetben), Paksi, Bartha– Arena Á. Edző: Juhász Máté
Gólszerző: Horváth P. (9., 40.), Helesh (13., 35.).  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu