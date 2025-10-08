2 órája
Kétszer nyerte meg rangadóját a Fekete Gólyák (galériával)
„Fontos két pontot szereztünk egy jó csapat ellen, a múlt heti pontatlanságok most kevésbé mutatkoztak meg. Hullámzó, fordulatos találkozó volt, küzdöttünk és nem adtuk fel, mindenki hozzátette a magáét a sikerhez. Hosszú bajnokság lesz, sok nehéz meccsel, de még csak az út elején járunk, a neheze eztán kezdődik” – értékelte a találkozót Tatai Tamás, a szekszárdiak edzője.
NB II, C-csoport, 3. forduló
Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Alba Fehérvár U21 33–32 (16–20)
Szekszárd, 70 néző. V.: Pók Í., Urbán V.
Szekszárd: Péti – Keszler 6 (1), Dinnyés 5 (1), Vasas 4 (2), Pataki N. 8 (2), Tornyos 4, Marcsik 1. Csere: Szalai Sz. (kapus), Tompai, Orbán E. 1, Gál J. 4, Lácza. Edző: Tatai Tamás
Kiállítások: 4, illetve 6 perc.
Hétméteresek: 6/6, illetve 8/6.
NB II: Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Alba Fehérvár U21Fotók: Mártonfai Dénes