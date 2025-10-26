A Ferencváros azeri bajnok brazilja is betalált a Szekszárd kapujába

Két légiós, az ukrán Olekszij Szerdjukov és a brazil Júlio Romao is a Ferencváros II kezdőcsapatának tagja volt a Szekszárdi UFC elleni NB III-as bajnoki mérkőzésen, a Qarabaggal azeri bajnokságot nyert brazil középpályás találatával szerezte meg a vezetést a Fradi „csikócsapata”. A második félidőre a nigériai Olalekan Ibrahim is beszállt a hazaiaknál, de a sárga-feketék a hajráig jól tartották magukat, végül végül sorozatban negyedik bajnokijukon maradtak pont nélkül.

A légiósokkal felálló Ferencváros II ellen alulmaradt a Szekszárdi UFC (középen Bartha László)

NB III, Dél-Nyugati csoport, 13. forduló

Ferencváros II–Szekszárdi UFC 3–0 (1–0)

Budapest, v.: Fehérvári (Molnár I., Juhász-Révész)

Szekszárd: Bognár Zs. – László M., Füredi, Ágics, Egri (Szeydl, 19.) – Lékó (Péter D., 75.), Major P. – Sütő (Ulbert, 80.), Bartha Tóth D. – Arena Á. Edző: Juhász Máté

Gólszerző: Júlio Romao (37.), Gólik (72.), Knáb (90.)