NB III-as foci

48 perce

A Ferencváros azeri bajnok brazilja is betalált a Szekszárd kapujába

Címkék#Szekszárdi UFC#Júlio Romao#NB III-as foci#Ferencváros II

A Szekszárdi UFC háromgólos vereséget szenvedett a Ferencváros második csapatának vendégeként az NB III-as focibajnokság 13. fordulójában.

Teol.hu

Két légiós, az ukrán Olekszij Szerdjukov és a brazil Júlio Romao is a Ferencváros II kezdőcsapatának tagja volt a Szekszárdi UFC elleni NB III-as bajnoki mérkőzésen, a Qarabaggal azeri bajnokságot nyert brazil középpályás találatával szerezte meg a vezetést a Fradi „csikócsapata”. A második félidőre a nigériai Olalekan Ibrahim is beszállt a hazaiaknál, de a sárga-feketék a hajráig jól tartották magukat, végül végül sorozatban negyedik bajnokijukon maradtak pont nélkül.

szekszárdi ufc ferencváros ii légiósok nb iii
A légiósokkal felálló Ferencváros II ellen alulmaradt a Szekszárdi UFC (középen Bartha László)

NB III, Dél-Nyugati csoport, 13. forduló
Ferencváros II–Szekszárdi UFC 3–0 (1–0)
Budapest, v.: Fehérvári (Molnár I., Juhász-Révész)
Szekszárd: Bognár Zs. – László M., Füredi, Ágics, Egri (Szeydl, 19.) – Lékó (Péter D., 75.), Major P. – Sütő (Ulbert, 80.), Bartha Tóth D. – Arena Á. Edző: Juhász Máté
Gólszerző: Júlio Romao (37.), Gólik (72.), Knáb (90.)

 

