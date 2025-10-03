Elképesztő! Az ezüstcsapatot is túlszárnyalta a Szekszárdi UFC a bajnoki rajtjával

Ötből öt győzelem – így kezdte hazai pályán a bajnoki szezont a Szekszárdi UFC, amely ezzel története legjobb rajtját produkálta otthon, mióta 2007-ben visszajutott a harmadik vonalba. Azóta is csak ötször fordult elő a sárga-feketékkel, hogy az első öt hazai meccsén veretlenek maradjanak, de akkor mindig becsúszott néhány iksz a sikerek mellé.

Az első öt hazai bajnokiját kivétel nélkül megnyerte a Szekszárdi UFC (sárgában Lékó Roland)

Fotó: Makovics Kornél

Kiváló rajt a Szekszárdi UFC-től

A mostani tizenöt pontjával lekörözték Arena Árminék a 2012/2013-as „ezüstcsapatot” is, amely négy győzelemmel és egy döntetlennel kezdett otthon. Akkor olyan játékosok szerepeltek a gárdában – a teljesség igénye nélkül –, mint ifjabb Horváth Péter, Deli Dániel, Czinkon Szabolcs, Horváth Bálint vagy Márton Erik. A Kvanduk János trenírozta egylet akkor az első kilenc fordulóban huszonöt pontot szerzett és végül ezüstérmes lett a bajnokságban a Sitku Illéssel, Böőr Zoltánnal, Csehi Tamással, Micskó Márkkal és Salamon Miklóssal felálló Dunaújváros mögött.

Hogy a mostani remek rajt mire lesz elég, az majd csak májusban derül ki. Az viszont biztos, hogy kalapot lehet emelni a Szekszárd előtt, hiszen két héttel a bajnoki rajt előtt még az sem volt biztos, hogy egyáltalán el tud indulni a csapat az NB III-ban. Juhász Máté csapata tovább írhatja a történelmét, vasárnap ugyanis a tizedik fordulóban az ötödik helyen álló MTK második csapata érkezik a Sport utcába.