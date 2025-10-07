Új pályacsúccsal nyert félmaratont Szlovéniában Szemerei Levente

A szlovéniai Novo mestóban állt rajthoz Szemerei Levente, a nyolcadik alkalommal megrendezett pénzdíjas félmaratoni versenyen a Szekszárdi Sportközpont hosszútávfutója diadalmaskodott, az 1 óra 4 perc 49 másodperces ideje új pályacsúcs. A szedresi atléta a heves eső mellett a Dolenjska fővárosának terepviszonyait jobban ismerő Jakob Medveddel is nagy csatát vívott, végül a hazaiak kedvencén a pálya murvás szakaszán tudott felülkerekedni.

Szemerei Levente (balra) győzelmével ért véget a szlovéniai félmaratoni

Forrás: 8. Novo Mestro 1/2 Maraton

A magyar maratoni csúcstartó Szemerei Levente második félmaratonján vett részt az idén, egy hónappal korábban Varsóban 1:04:37 óra alatt teljesítette a huszonegy kilométeres távot, de az is elmaradt a tavaly szeptemberben futott legjobbjától, az 1:03:25 órás eredményből (a magyar rekord 1:02:22). Szőke Gergő tanítványa a tervek szerint decemberben a Sevilla Maratonon áll legközelebb rajthoz.

A szlovéniai verseny főszámában a nőknél is magyar győzelem született a Vasas-atléta Zatykó Luca személyében (1:18:49 óra).